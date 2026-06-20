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    Figura de Portugal sorprende y le quita piso a Cristiano Ronaldo: “Ahora mismo no es diferente a nosotros”

    Joao Neves asegura que el nivel de CR7 hoy no está por encima del resto del plantel lusitano.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Figura de Portugal sorprende y le baja el valor a Cristiano Ronaldo: “Ahora mismo no es diferente a nosotros”. Xiao Yijiu

    Portugal se enfoca en su próximo partido. Luego de empatar 1-1 ante República Democrática del Congo en el debut, el equipo lusitano debe enfrentar a Uzbekistán.

    Uno de los focos de crítica tras el primer duelo fue el rendimiento de Cristiano Ronaldo. El delantero no tuvo un buen rendimiento y los dardos de la prensa local apuntaron a su figura. El técnico Roberto Martínez tuvo que salir a escudarlo. “¿Ronaldo tomándose un descanso? ​​No nos fijamos en su edad, sino en cómo se siente", declaró.

    Sin embargo, dentro del plantel reconocen que CR7 ya no es la figura de antaño. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, señaló Joao Neves, autor del gol portugués ante RD Congo.

    Las palabras del futbolista del PSG desataron un profundo debate en las redes sociales. Incluso los fanáticos más acerrimos del exariete del Real Madrid le dejaron comentarios en su cuenta de Instagram por su visión sobre el Bicho.

    Ahí se abrió otro flanco de conflicto. La novia de Neves, la actriz Madalena Aragao, le respondió a uno de los hinchas que criticó a su pareja. “Dile a tu ‘goat’ que se retire, es muy egoísta”, lanzó, en relación a CR7.

    En Portugal el ambiente está enrarecido. La hermana de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, se manifestó al respecto. Lejos de calmar los ánimos, la influencer se lanzó contra los compañeros de CR7.

    “Mágicamente los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraño”, escribió en una historia de Instagram.

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