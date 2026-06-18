Jugador de RD Congo liquida a Cristiano Ronaldo: “Para ser honesto ya no es el mismo; ahora está un poco mayor”

Portugal fue una de las selecciones que decepcionó en su estreno en Norteamérica 2026. Los lusos, como tantas veces, llegaban a la Copa del Mundo como candidatos y su estreno generaba expectativa, ya que se enfrentaban al débil combinado de la República Democrática del Congo. Sin embargo, Cristiano Ronaldo y compañía solo igualaron 1-1, en un resultado que los llena de dudas en el Grupo K del torneo.

Una vez terminado el partido, los seleccionados africanos festejaron este punto obtenido ante el cabeza de serie de la zona. Además, varios medios de comunicación de todo el mundo se acercaron para tener sus declaraciones. Fue así como Ngal’ayel Mukau, casi sin querer, se convirtió en noticia en las últimas horas al opinar sobre el presente de CR7.

Al mediocampista del Lille le preguntaron sobre si acaso había alguna estrategia para enfrentar a la estrella portuguesa. Lejos de mantener los clásicos y hasta aburridos clichés al momento de declarar, el futbolista no escondió nada: “Para ser honesto, no realmente, porque sabemos que él ya no es el mismo que antes. Ahora está un poco mayor”, comenzó diciendo. No obstante, reconoció la trayectoria de Cristiano: “Pero aún así es uno de los mejores que ha jugado este deporte”.

Foto: @FIFAWorldCup en X.

Sin embargo, al ser otra vez consultado sobre CR7, volvió a ahondar en el punto anterior, sin complejos: “Cuando uno envejece así, no es lo mismo, no se pueden hacer los mismos esfuerzos”.

A pesar del bajo partido del exjugador de Real Madrid y Manchester United, Roberto Martínez, su entrenador, descarta sacarlo del equipo para los próximos encuentros: “¿Ronaldo tomándose un descanso? ​​No nos fijamos en su edad, sino en cómo se siente. Lo importante es que somos un equipo que no depende de 11 jugadores, sino que contamos con la participación de los 26, y esa es una fortaleza. Hoy seremos muy autocríticos, yo primero. Necesitamos crecer en este Mundial”.

Lo que se le viene a Congo

Luego de la igualdad ante los lusos, el Congo debe medirse contra Colombia el martes 23 de junio en Guadalajara, mientras que el sábado 27 cerrará su participación en la fase de grupos cuando se enfrente a Uzbekistán en Atlanta.