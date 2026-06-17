“Muchos pesos pesados ​​defraudaron; Inglaterra fue un espectáculo”, la ilusión de los Three Lions tras vencer a Croacia

Inglaterra genera ilusión. Los Three Lions tuvieron un estreno espectacular en el Mundial 2026 tras vencer a Croacia en un partidazo. El conjunto británico se impuso por 4-2, en una actuación que alimenta el anhelo de sus hinchas.

La prensa local valoró lo realizado por el equipo de Thomas Tuchel, quien dejó atrás las críticas por su controversial listado de convocados para la Copa del Mundo: “Thomas Tuchel dejó claro que, cuando llegara la presión de los partidos importantes del Mundial, creía que su selección inglesa daría la talla. Lo anterior, sobre todo los amistosos, no había sido más que una distracción. Aquí, en el estado de la Estrella Solitaria, que coincide con el emblema de Inglaterra en sus camisetas, era el momento de demostrar su valía”, aseguró The Guardian.

“Fue un espectáculo entretenido de Inglaterra, muy atractivo en términos desde el punto de vista ofensivo. El resultado fue lo mejor”, añadió.

Los elogios a la selección inglesa

Daily Mirror se sumó a las halagos al técnico alemán: “Las estrellas de Inglaterra brillaron en el gran escenario para asegurar que los hombres de Thomas Tuchel dieran un golpe sobre la mesa en un emocionante partido contra su eterno rival, Croacia, en la Copa del Mundo”.

“Hemos visto a muchos pesos pesados ​​defraudar en la primera semana del Mundial; Inglaterra, desde luego, no es uno de ellos”, añadió el medio citado.

Por otra parte, la figura del capitán Harry Kane fue resaltada tras su doblete, encendiendo la pelea por la Bota de Oro: “Lionel Messi. Erling Haaland. Kylian Mbappé. Al igual que el resto de los delanteros de élite del mundo, el capitán de Inglaterra está listo para el torneo. Kane estuvo en su mejor momento y no se vio afectado en absoluto por el penalti fallado, aunque tuvo la oportunidad de redimirse"

Además, valoraron la marca que lo deja como el máximo goleador inglés en los Mundiales junto a Gary Lineker, con diez dianas: “Nadie ha marcado más goles en la Copa del Mundo con la selección inglesa que el siempre fiable Kane, que iguala a Gary Lineker con 10 tantos. Sin duda, es solo cuestión de tiempo que Kane supere a Lineker en el próximo mes”.

The Telegraph también valoró lo realizado por sus jugadores: “Inglaterra, los artistas, marcan la pauta en la Copa del Mundo”, tituló en su comentario. “Este Mundial ha comenzado a un ritmo vertiginoso, obligando a Inglaterra a sumarse a un ritmo similar, y entre sus muchos grandes nombres que comenzaron con fuerza en Texas, se puede añadir el nombre de Jude Bellingham”, añadió.

“Dos goles de Harry Kane, una genialidad de Marcus Rashford tras entrar como suplente, y antes de eso, en el momento crucial del partido con el marcador empatado, el tercer gol decisivo de Bellingham para Inglaterra”, cerró.