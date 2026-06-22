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    “Bielsa nos enseñó sobre fair play y en el primer gol no lo hubo”: DT de Cabo Verde se indigna por avivada de Uruguay

    Bubista se mostró muy molesto por una acción de Federico Viñas previa al 1-1 de los charrúas.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La avivada de Federico Viñas en la jugada previa al empate uruguayo.

    Cabo Verde consiguió un histórico empate 2-2 frente a Uruguay en su segunda presentación en el Mundial. Los africanos habían dado la sorpresa al igualar sin goles frente a España en su estreno y ahora quedaron con la primera opción de clasificar si vencen a Arabia Saudita.

    Tras el encuentro, el entrenador Bubista valoró el resultado, pero también se mostró muy molesto tras una situación ocurrida antes del 1-1 de los charrúas, cuando Federico Viñas estaba estirando a Telmo Arcanjo, quien se había apretado muscularmente. Sin embargo, al ver que la Celeste se acercaba con peligro, abandonó a su rival y se sumó al ataque que terminaría con la igualdad parcial.

    “En el primer gol no hubo fair-play”, alegó Pedro Leitao, más conocido como Bubista. El entrenador no se quedó ahí y ocupó a Marcelo Bielsa como ejemplo. “Bielsa nos enseñó sobre fair play y nos enseñó que eso no es parte del juego. Me enojó un poco lo que hicieron. Si tienes a un jugador en el piso, un minuto o dos minutos... Yo no entiendo mucho esa ley. Pero, de todos modos, estoy bastante contento con el equipo porque demostró carácter”, afirmó.

    Orgullo

    El entrenador del conjunto africano expresó su satisfacción por el desempeño de sus dirigidos. “Una vez que estás en el campo muchas ​cosas se igualan. Por muy grande que sea el rival en la escena mundial, muchas selecciones se ponen a la misma altura”, manifestó.

    “Queríamos demostrarlo no solo en el fútbol, sino también en otros aspectos de la vida. Demostrar que se pueden lograr grandes cosas, independientemente de los retos a los que te enfrentes, ya sean económicos o ‌de cualquier otro tipo, siempre y cuando ⁠tengas un sueño y lo persigas”, agregó.

    Estos grandes resultados de Cabo Verde han llevado al seleccionador a atreverse a pensar en pasar la fase de grupos en este torneo de 48 ⁠equipos, en el que avanzan los ocho mejores terceros de los 12 grupos.

    Los caboverdianos ocupan el tercer lugar del Grupo H con dos puntos, los mismos que registra Uruguay, y a dos unidades del líder España. Por eso, el duelo ante Arabia Saudita incluso les puede significar ganar su zona.

    Más sobre:Mundial 2026BubistaMarcelo BielsaFair PlayFederico ViñasTelmo ArcanjoUruguayCabo Verde

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