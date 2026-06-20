Messi, Pelé o Maradona: ¿Quién es el mejor de la historia?

Lionel Messi se ha acostumbrado a acumular jornadas épicas durante su carrera. Aunque el paso del tiempo resulte inevitable (el próximo 24 de junio cumplirá 39 años), eso no es problema para el rosarino, quien brilló el pasado martes en el estreno de Argentina en el Mundial 2026. Los 69.045 espectadores que repletaron el estadio de Kansas City contemplaron otra exhibición de la Pulga, clave para el 3-0 de la Albiceleste sobre Argelia.

Además de sumar días gloriosos en su amplia bitácora, se ha empecinado en batir cuanto récord se le cruce por delante. Dentro de lo principal, no solo se convirtió en el primero en disputar seis Copas del Mundo (lo igualó Cristiano Ronaldo al día siguiente, en el deslucido estreno de Portugal ante RD Congo). Gracias a sus tres goles al seleccionado africano, alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador de los Mundiales.

Tanto el exBarcelona como el retirado artillero alemán de origen polaco cuentan con 16 anotaciones. Si el próximo lunes 22, Messi le hace uno a Austria, tendrá en exclusiva la distinción de ser el mayor anotador de la competición. A la fecha, el desglose de anotaciones es el siguiente: uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y tres en Norteamérica 2026 (no anotó en Sudáfrica 2010).

Con 38 años, Messi ya no es ese futbolista que apilaba rivales y se los sacaba con facilidad para arrancar en dirección al arco. Hoy tiene otro rol. Los otros corren por él. Sus compañeros hacen el trabajo sucio. El 10 dirige la orquesta. La muestra es que ante Argelia registró apenas siete kilómetros recorridos en la cancha y 57 toques. Sin embargo, apareció lo justo y necesario para desequilibrar y batir tres veces a Luca Zidane. Mientras Zinedine, el padre del arquero, observaba desde lo alto de la tribuna.

Era inevitable que lo sucedido con Messi no despertara reacciones en el mundo del fútbol. Ronaldo Nazário, el crack brasileño campeón del mundo en 2002, se rindió a los pies del argentino. “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, manifestó uno de los grandes delanteros de la historia. “Sigue rindiendo cada temporada y, en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él”, añadió. “Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros para siempre”, sentenció.

Lionel Messi.

Generalmente sucede que el Mundial resulta ser un disparador para un debate tan reiterado como intenso: ¿quién es el mejor futbolista de la historia? ¿Qué determina que un jugador se instale en la cima de la consideración, respecto a otras leyendas? Precisamente, la actuación de Messi y las declaraciones de un ícono como el brasileño Ronaldo (es relevante que provenga del archirrival futbolístico de Argentina) volvieron a instalar la conversación.

La batalla por ser el mejor

Al remitirse netamente a Copas del Mundo, el actual futbolista del Inter Miami se instala en un Olimpo en el que hasta hace poco mandaban Pelé y Diego Maradona, las dos más grandes referencias a la hora de hablar de fútbol (dentro del campo). Con seis ediciones en el cuerpo (al igual que Cristiano), es el jugador con más partidos en Mundiales: 27. La cifra, claramente, irá creciendo a medida que avance el torneo. De esos 27, 17 son triunfos y ha disputado dos finales: derrota en 2014 (ante Alemania), victoria en 2022 (ante Francia). En esas dos ediciones fue elegido Balón de Oro del certamen. Con 16 conquistas, tiene un promedio de 0,59 tantos por partido.

En el caso de O Rei, disputó cuatro Mundiales (1958, 1962, 1966 y 1970), donde jugó 14 partidos, con 12 triunfos. Claro, en esa época los torneos eran muy distintos a los formatos actuales. Anotó 12 goles, lo que le entrega un promedio de 0,86 por encuentro. En este ítem, el histórico 10 de Brasil supera a Messi. Además, tiene más Mundiales ganados, otro plus a la hora de comparar a las leyendas. Fue campeón de Suecia 1958 con solo 17 años y 249 días. De hecho, Edson Arantes do Nascimento es, hasta la actualidad, el hombre más joven en levantar el máximo trofeo del fútbol.

A su vez, el Pelusa también jugó cuatro Copas del Mundo (1985, 1986, 1990 y 1994), disputando un total de 21 partidos, con 12 triunfos. México 1986 lleva su nombre. De hecho, este lunes 21 de junio se cumplirán 40 años de la “mano de Dios”, cuando le hizo un gol ilícito, pero igualmente recordado, a los ingleses. En la misma jornada, Diego haría su más grande obra en una cancha: el famoso “Gol del Siglo”. Con ocho tantos en 21 cotejos, tiene un promedio de 0,38 por partido, por debajo de Pelé y Messi.

Pelé.

Quienes se inclinan por la Pulga en esta discusión tienen otro argumento a favor. Es el jugador que ha participado en más goles desde que se disputa la Copa del Mundo. Son 24 influencias ofensivas: 16 anotaciones y ocho asistencias. Le sigue Pelé con 21 (12 dianas y nueve pases gol). Maradona cuenta con 16 impactos directos en goles (ocho anotados y ocho asistidos).

Lo ocurrido el martes ante Argelia generó una avalancha de elogios hacia Leo Messi. Así lo hizo, por ejemplo, su entrenador. “Sin palabras. ¿Qué voy a decir? Lo que diga yo está de más, es increíble. No es que me imaginara algo como esto, es que lo viene haciendo hace 20 años. La gente del fútbol lo ve, no solo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo, porque lo que transmite a todo el mundo es increíble. Será el mejor de la historia por siempre y va a ser muy difícil que lo puedan superar“, emitió Lionel Scaloni, en DSPORTS.

Haciéndose parte de la discusión, la BBC elaboró un ranking de las 10 leyendas de los Mundiales, publicado un día antes del Argentina - Argelia. En ese escalafón del medio público inglés, Messi está cuarto. El tercero es Ronaldo, el Fenómeno. El segundo es Maradona. El número uno es Pelé. “El único hombre que ha ganado tres Copas del Mundo, todas en décadas distintas y, durante generaciones, el nombre más emblemático de este deporte... Es, por supuesto, la figura más legendaria en la historia de la Copa”, afirma la BBC.

Títulos al por mayor

Messi tiene un suculento palmarés. Suma 45 títulos entre Barcelona, PSG, Inter Miami y la selección argentina adulta. Se agrega un Mundial Sub 20 (2005) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing (2008). En lo personal, ha obtenido ocho Balones de Oro y tres The Best de la FIFA, en una época donde la disputa con Cristiano Ronaldo eran tan pareja como mediática.

En el caso de Pelé, el ícono brasileño ganó 29 títulos, la gran mayoría con el Santos. Era otra época en el fútbol. Obtuvo dos Copa Libertadores, dos Intercontinentales y tres Mundiales. Por este último motivo, pertenece al Salón de la Fama de los Récords Guinness, por el mayor número de máximas citas ganadas por un individuo.

Mientras que Diego Armando Maradona sumó 12 títulos en su carrera, incluyendo la corona del Mundial Sub 20 de 1979. Nunca ganó un Balón de Oro en su etapa de jugador, al igual que Pelé, porque France Football (que otorga el cetro) concentró la premiación exclusivamente para jugadores europeos hasta 1995. Posteriormente, como reconocimiento a su historia, al Diez se le entregó un Balón de Oro honorífico. En 2016, la propia revista hizo una revisión de los premios de manera retroactiva, concluyendo que Pelé, si hubiese sido elegible, tendría siete premios (entre 1958 y 1970), mientras que Maradona contaría con dos (1986 y 1990).

Diego Maradona

Luego de ser nombrado MVP del choque ante Argelia, Lionel Messi, que atraviesa un complejo momento familiar debido a la enfermedad de su padre, devolvió las loas de Ronaldo: “Aunque estoy orgulloso de competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, queda solo en una estadística”. Quizás, sin quererlo, el Fenómeno reabrió el debate.