Interrupción en el servicio: Metro cierra ocho estaciones de Línea 5

Pasadas las 11.00 de la mañana de este martes, Metro de Santiago anunció la suspensión del servicio en ocho estaciones de la Línea 5.

Se trata de las estaciones:

Lo Prado

Blanqueado

Gruta de Lourdes

Quinta Normal

Cumming

Santa Ana (transferencia suspendida)

Plaza de Armas (traslado suspendido)

Bellas Artes

Todas ellas permanecen cerradas. Metro de Santiago no ha entregado información respecto al motivo del cierre de las estaciones.

En virtud de la emergencia, el tren subterráneo instó a sus pasajeros a preferir rutas alternativas:

11:33 hrs. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde Plaza de Maipú #L5 hacia Los Dominicos #L1, llega hasta San Pablo y combina con #L1 para continuar tu viaje. https://t.co/pr3B6os8yZ pic.twitter.com/SKnrB3RAnd — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 23, 2026

Desde Red Movilidad dispusieron de servicios de buses paralelos a la Línea 5. Además, se reforzó el servicio de los siguientes recorridos: