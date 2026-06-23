Interrupción en el servicio: Metro cierra ocho estaciones de Línea 5
Conforme a la emergencia, Red Movilidad dispuso de buses de apoyo paralelos a la Línea 5 de Metro.
Pasadas las 11.00 de la mañana de este martes, Metro de Santiago anunció la suspensión del servicio en ocho estaciones de la Línea 5.
Se trata de las estaciones:
- Lo Prado
- Blanqueado
- Gruta de Lourdes
- Quinta Normal
- Cumming
- Santa Ana (transferencia suspendida)
- Plaza de Armas (traslado suspendido)
- Bellas Artes
Todas ellas permanecen cerradas. Metro de Santiago no ha entregado información respecto al motivo del cierre de las estaciones.
En virtud de la emergencia, el tren subterráneo instó a sus pasajeros a preferir rutas alternativas:
Desde Red Movilidad dispusieron de servicios de buses paralelos a la Línea 5. Además, se reforzó el servicio de los siguientes recorridos:
- 110
- 110c
- 406
- 422
- 426
- 402
- 407
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