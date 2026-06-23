SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Directorios e IA: un desafío urgente de abordar

    Gonzalo LarraguibelPor 
    Gonzalo Larraguibel

    La inteligencia artificial (IA) ya no es una tendencia que el directorio pueda mirar a distancia. Ha entrado al corazón de empresas e instituciones públicas: analiza, redacta, predice, recomienda, coordina procesos y ejecuta tareas con autonomía. La pregunta dejó de ser si usar IA sino quién aplica juicio y consciencia en decisiones críticas cuando la máquina multiplica las opciones.

    Ese es el desafío del directorio y la alta dirección. La IA generativa amplifica la capacidad de producir ideas, diagnósticos y escenarios. La IA agéntica agrega una capa disruptiva: sistemas que planifican, se coordinan y actúan. Pero estas capacidades se deben complementar con el juicio y consciencia humana: comprender el contexto, ponderar consecuencias, distinguir entre lo posible y lo debido, decidir bajo incertidumbre o incorporar una brújula moral, entre otros. Para eso es necesario entender a la IA y su impacto.

    La evidencia internacional válida está necesidad. El MIT CISR estudia la capacidad digital de directorios según su trayectoria, formación y experiencia. Su conclusión es que compañías cuyos directorios cuentan con al menos tres directores con competencia digital y de IA superan en desempeño a sus pares. En su análisis más reciente, en empresas en Estados Unidos con ingresos sobre US$1.000 millones, solo un 26% alcanzó ese nivel.

    A nivel regional, el estudio Digitally & AI Savvy Boards 2026, de Ready 2 Digital y Nuam, aplica esa mirada a Chile, Colombia y Perú. Analizó 64 directorios, 555 asientos y 487 directores del MSCI Nuam. Su conclusión es brutal: solo 6 de 64 directorios, un 9,4%, reúnen la masa crítica mínima. A nivel individual, apenas 50 de 487 directores, un 10,3%, cuentan con esas competencias. En Chile, solo 4 de 37 directorios lo alcanzan.

    De ahí que sea obvio que directores y ejecutivos se deban movilizar para cerrar esta brecha en cuatro frentes. Primero, alfabetizarse en IA con visión estratégica. No se trata de convertir a los directores en programadores, sino comprender fundamentos, límites y riesgos de la IA para hacer mejores preguntas y gestionar sesgos. Segundo, definir su gobernanza: qué usos son aceptables, quién responde por las decisiones asistidas por IA, qué controles rigen a agentes digitales y cuáles materias se reservan al juicio y consciencia humana. Tercero, formar talento y cultura. La organización tradicional necesita transformarse, con dominios adaptables e independientes interconectados entre sí y con líderes capaces de interpretar, contrastar, deliberar y aprender continuamente. La ventaja no estará en quien tenga más modelos, sino en quien combine datos con experiencia, razón con propósito y velocidad con prudencia. Cuarto, vincular la IA a la creación de valor real. Cada iniciativa debe responder a prioridades estratégicas, métricas de impacto y una ruta de escalamiento; no a la moda ni al miedo a quedarse atrás.

    Esto es especialmente relevante para Chile. Empresas e instituciones públicas enfrentan decisiones complejas en productividad, servicios ciudadanos, educación, salud, minería, energía y gestión en el sector público. En todos esos campos, la IA puede acelerar y mejorar soluciones. La responsabilidad de la alta dirección no es frenar la tecnología; es darle dirección, límites y sentido y, para ello, es necesario comprenderla.

    La paradoja es que, mientras más inteligente parezca la máquina, más decisivas serán las capacidades humanas: juicio, pensamiento crítico y sistémico, debate, empatía, resiliencia o adaptabilidad no son habilidades blandas: son capacidades estratégicas que se deben desarrollar desde la infancia. En un mundo de respuestas instantáneas, la ventaja estará en quienes sepan formular las preguntas correctas, generar aprendizaje y sostener decisiones difíciles.

    Directorios y alta dirección deben prepararse de manera urgente no solo para usar IA, sino para gobernarla. Porque la pregunta fundamental ya no es qué puede hacer la máquina, sino qué tipo de organización queremos construir con ella.

    *El autor de la columna es socio de Monitor Deloitte

    Más sobre:OpiniónGonzalo LarraguibelIADirectorios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La posición del gobierno sobre el nuevo régimen de inversión de las AFP que definirá la Superintendencia tras la reforma previsional

    Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo

    CCS: precios de fletes marítimos podrían empezar a caer gradualmente tras acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

    El próximo mes vence el mandato del presidente del Banco Central de Perú y el mercado se mantiene atento

    Tribunal ambiental reduce sanción de la SMA a terminal marítimo de Copec en Quintero

    Experto Humberto Verdejo y propuesta eléctrica del gobierno: “Por primera vez se está haciendo un proyecto que resuelve todos los problemas estructurales”

    Lo más leído

    1.
    Inversión extranjera: entre apertura y autonomía

    Inversión extranjera: entre apertura y autonomía

    2.
    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    3.
    Cuando el hospital reemplaza a la red de cuidados

    Cuando el hospital reemplaza a la red de cuidados

    4.
    Australia, un camino educacional para Chile

    Australia, un camino educacional para Chile

    5.
    El gran Concepción renace   

    El gran Concepción renace   

    6.
    Remoción judicial: decidir con razones

    Remoción judicial: decidir con razones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo
    Chile

    Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Interrupción en el servicio: Metro cierra ocho estaciones de Línea 5

    Directorios e IA: un desafío urgente de abordar
    Negocios

    Directorios e IA: un desafío urgente de abordar

    La posición del gobierno sobre el nuevo régimen de inversión de las AFP que definirá la Superintendencia tras la reforma previsional

    CCS: precios de fletes marítimos podrían empezar a caer gradualmente tras acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa
    Tendencias

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas
    El Deportivo

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

    La hilarante interpretación de Carlos Caszely al penal perdido por Messi

    Los Cóndores presentan la nueva camiseta que lucirán en la Nations Cup

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops
    Cultura y entretención

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

    “El hallazgo de Mozart más importante en décadas”: un cuaderno inédito revela sus clases y siete obras desconocidas

    Placebo se abre a venir a Chile con el tour que celebra sus primeros dos discos

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático
    Mundo

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    Netanyahu afirma que Israel debe ser “libre” de la dependencia militar de Estados Unidos y producir sus propias armas

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago