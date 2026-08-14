SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El riesgo de sobregirar la victoria

    Marco MorenoPor 
    Marco Moreno
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La aprobación de la megarreforma permitió al gobierno exhibir algo que necesitaba: capacidad para construir mayoría y sacar adelante una iniciativa emblemática. Pero una victoria legislativa no es necesariamente una victoria política. La diferencia importa ahora, cuando La Moneda busca proyectar ese impulso hacia una reforma constitucional en seguridad.

    Una de las principales apuestas de la ACOT es elevar la seguridad pública a rango constitucional. Pero una cosa es contar con respaldo ciudadano en seguridad y otra disponer de los votos para modificar la Constitución.

    La megarreforma mostró que el Ejecutivo podía reunir 26 apoyos en el Senado mediante negociación, concesiones y una oposición descoordinada. La reforma constitucional exige cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio. Es una mayoría distinta, que obliga a ampliar acuerdos y, antes que eso, a mantener ordenada la propia coalición.

    Ahí aparece una primera señal de riesgo. La victoria de la megarreforma quedó rápidamente rodeada por ruido oficialista. Las dudas sobre la necesidad y alcance del cambio constitucional obligaron al ministro Martín Arrau a precisar que no se trata de una “megarreforma constitucional”, sino de modificaciones acotadas. Lo que busca es despejar el temor de algunos sectores de la derecha a reabrir una discusión que consideraban cerrada después de dos procesos fallidos.

    A ese ruido se agregó la controversia por el nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Que el ministro del Interior y vocero del gobierno haya señalado desconocer una decisión políticamente sensible traslada el problema desde la comunicación hacia la forma en que se toman las decisiones en La Moneda.

    Un gobierno puede estar fuertemente presidencializado y, al mismo tiempo, tener varios centros de decisión que no siempre conversan entre sí. Hacienda procesa desde la lógica fiscal, Segpres desde la legislativa y cada ministerio desde su ámbito sectorial. Si falta una instancia capaz de integrar políticamente esas decisiones antes de ejecutarlas, Interior queda obligado a administrar sus consecuencias.

    El déficit de centro de gobierno puede volverse especialmente costoso para una reforma constitucional. Construir cuatro séptimos requiere algo más que buenos argumentos en seguridad: necesita conducción política, confianza entre los socios y una estrategia parlamentaria consistente. Y todo ello ocurrirá mientras el gobierno negocia el Presupuesto 2027 y Hacienda abre otros frentes con reformas al mercado de capitales y Estatuto Administrativo.

    El riesgo es el de una sobreextensión política. Las mayorías no se acumulan como un saldo disponible después de cada triunfo. Cada reforma modifica intereses, activa resistencias y obliga a construir nuevos acuerdos. La descoordinación opositora que facilitó la megarreforma tampoco puede considerarse una condición permanente.

    Kast tiene razones para convertir la seguridad en el eje de un segundo tiempo. Precisamente por eso, una apuesta constitucional fallida tendría un costo mayor. No porque debilite la ACOT completa, sino porque transformaría el instrumento escogido para fortalecer su principal bandera en una nueva prueba sobre la capacidad política del gobierno.

    La megarreforma demostró que La Moneda puede ganar una votación difícil. El camino constitucional de la ACOT plantea una pregunta diferente: si el gobierno está leyendo correctamente esa victoria o corre el riesgo de sobregirarla.

    Por Marco Moreno, Decano Economía, Gobierno y Comunicaciones, U. Central

    Más sobre:Seguridad públicaConstituciónEstadoGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Colombia anuncia un “plan especial” para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras fuerte sismo de 7,7 en Indonesia

    Boric llama a la izquierda a “reflexionar” tras últimas derrotas electorales y afirma que sería un “error garrafal” cancelar debate interno por temor a críticas

    Más de 50 vehículos, helicópteros y cuatros horas en YouTube: el performático despliegue del gobierno para trasladar reos

    Liceo Augusto D’Halmar retomará actividades presenciales el próximo lunes tras suspensión por amenazas a alumno

    Meta alertó a la PDI y fue detenida: mujer formalizada por amenazas al Presidente Kast queda con arraigo y firma mensual

    Lo más leído

    1.
    En vez del pesimismo (en la centroizquierda)

    En vez del pesimismo (en la centroizquierda)

    2.
    El problema no es reformar

    El problema no es reformar

    3.
    Invertir no es lo mismo que crear empleo

    Invertir no es lo mismo que crear empleo

    4.
    La obra abierta de la Bombal

    La obra abierta de la Bombal

    5.
    Límites a las reformas constitucionales

    Límites a las reformas constitucionales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras fuerte sismo de 7,7 en Indonesia
    Chile

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras fuerte sismo de 7,7 en Indonesia

    Boric llama a la izquierda a “reflexionar” tras últimas derrotas electorales y afirma que sería un “error garrafal” cancelar debate interno por temor a críticas

    Más de 50 vehículos, helicópteros y cuatros horas en YouTube: el performático despliegue del gobierno para trasladar reos

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”
    Negocios

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile
    Tendencias

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    “Déjenlo pasar”: la locura por Alexis Sánchez en sus primeras horas en Montreal
    El Deportivo

    “Déjenlo pasar”: la locura por Alexis Sánchez en sus primeras horas en Montreal

    Alarma Monumental: las razones que ponen en riesgo la localía de Colo Colo ante O’Higgins

    La Universidad de Chile golpea a Azul Azul: “Resulta inaceptable que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    Presidente de Colombia anuncia un “plan especial” para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4
    Mundo

    Presidente de Colombia anuncia un “plan especial” para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4

    Trump asegura que “muy pronto” declarará el estrecho de Ormuz territorio de EE.UU.

    Luigi Mangione se declara culpable de cargos federales por la muerte a tiros del CEO de UnitedHealthcare

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026