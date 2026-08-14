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    En vez del pesimismo (en la centroizquierda)

    Tatiana KlimaPor 
    Tatiana Klima
    Foto: Andres Perez 03 Marzo 2023 Gente Centro de Santiago, Mujeres, Hombres, trabajadores, brecha Laboral, pensiones. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En la radio, la televisión o cualquier panel político aparece la misma pregunta: ¿es Kast de ultraderecha? En la interna de la centroizquierda se ha generado un acalorado debate sobre este punto. El problema es que a nadie, fuera de la pantalla, le importa esa discusión; más allá que entiendo que el lenguaje construye realidades y hay cosas que al gobierno no se le pueden dejar pasar.

    La CEP (abril-mayo) lo dice claro: lo que preocupa a los chilenos es delincuencia (57%), salud (42%) y, empatados, educación y narcotráfico (28%). La Agenda Criteria del 9 de agosto confirma el ánimo económico: 42% cree que el país empeorará en seis meses y el desempleo llega a un 9,4%, su nivel más alto en casi cinco años. Ese es el país real: preocupa pagar las cuentas y no vivir seguros.

    Entonces ¿qué ofrece hoy la centroizquierda, más allá de reaccionar? Buena parte de su energía se gasta contestando cada gesto del gobierno. Pero, reaccionar o reflexionar no es proponer, y quien sólo contesta termina definido por la agenda del adversario.

    Y así, el oficialismo de manera astuta, arrastra el debate hacia temas identitarios —educación sexual, aborto en tres causales, por ejemplo— donde juega de local, y saca a la oposición de la contingencia real. Es una trampa eficaz y la centroizquierda sabe que no puede dejar pasar materias de interés central para su base electoral.

    Además, vivimos en la época de la cuña viral. En Vergara 240, el analista Danilo Herrera lo resumió al nombrar a políticos de todos los sectores que “viven buscando la cuña incendiaria solo para generar figuración”. Les funciona: da likes y minutos en pantalla. El costo lo paga el país.

    En esa línea, el título de esta columna alude al libro homónimo del ex Presidente Lagos. Ya en el 2016 el ex mandatario planteó propuestas para dejar atrás la desconfianza ciudadana, una visión país al 2040, medidas concretas para el desarrollo económico y social, ideas sobre cómo entender el crecimiento, así como la relevancia del equilibrio entre una economía sana y un sistema de protección y bienestar social moderno.

    Uno puede estar de acuerdo o no con sus postulados, pero Lagos pensó en una hoja de ruta. Hoy, a falta de liderazgos con esa visión de estado, la oposición está llamada a construir un ecosistema más robusto: Centros de Estudios que promuevan la reflexión y la elaboración de políticas públicas serias, un Congreso que legisle en pos del bienestar común y no en función de lo viralizable, y que los académicos del sector, que representan a la institución civil mejor evaluada –muy por delante del gobierno o el Congreso, con 61% de confianza, según la CEP– metan las manos al barro. No se queden en la columna de opinión o el panel de expertos, y piensen el Chile de los próximos veinte años, y no solo comentándolo desde la tribuna cuando ya es tarde.

    Desde 2027-2028 ya será posible evaluar qué país dejará Kast, y ese momento exigirá algo más que indignación e inteligencia electoral: exigirá un proyecto. Ese es el debate que el país espera, y todavía nadie se lo ofrece.

    Por Tatiana Klima, socia directora de Criteria Comunicaciones.

    Más sobre:CentrizquierdaUltraderechaReflexiónPesimismo

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