SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Registro de Organizaciones Criminales: aspectos a tener en consideración en el contexto de la ACOT

     
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada esta semana por el gobierno, acierta en reconocer que el crimen organizado no se aborda con las mismas herramientas (jurídicas y tácticas) que la delincuencia común, algo que la política de seguridad chilena venía postergando. En este contexto, un aspecto ambicioso es el Registro Oficial de Organizaciones Criminales, el cual contiene definiciones técnicas que conviene mirar con atención, porque de ellas depende que la herramienta cumpla su propósito y resista el paso del tiempo.

    El Registro no es un simple listado administrativo. La inscripción de una organización en esta nómina —que tendría rango constitucional— habilitaría que la sola pertenencia a ella constituya delito autónomo y que se active la incautación temprana de bienes de sus integrantes. Es la puerta de entrada a un régimen penal y patrimonial distinto del común, lo que exige un diseño bien calibrado desde el inicio.

    Un primer punto a considerar es la gobernanza del Registro. Es decir, quién y cómo se determina qué organización forma parte de él. Una herramienta con este nivel de consecuencias funciona mejor cuando combina un estándar probatorio exigente con mecanismos claros de revisión, tanto para incorporar una organización como para excluirla cuando las circunstancias cambian. En este sentido, el Ejecutivo cita como referencia la legislación italiana, con más de tres décadas de experiencia en la aplicación de mecanismos similares, por lo que aprovecharla bien implica incorporar no solo su resultado, sino la estructura que lo sostiene (tribunales especializados, estándares probatorios decantados jurisprudencialmente, revisión periódica, entre otros).

    Un segundo punto es precisar el delito de pertenencia. Es decir, que la sola pertenencia constituya delito puede ser eficaz para “golpear” estructuras criminales completas, siempre que se defina con cuidado qué se entiende por pertenencia (participación activa, aporte funcional, vínculo periférico), de modo que el tipo penal apunte a quienes efectivamente sostienen la organización, y no a relaciones marginales.

    Algo similar ocurre con la incautación temprana de bienes, antes de una condena. En este punto, conviene que vaya acompañada de mecanismos de reversibilidad cuando el proceso posterior determina que no correspondía -porque la persona no resulta condenada o porque el bien en particular no proviene de la actividad ilícita- y no simplemente porque la organización deje de figurar en el Registro. Cuidar este aspecto no le resta fuerza a la herramienta. Al contrario, la hace más robusta frente a eventuales cuestionamientos constitucionales.

    Priorizar el crimen organizado como una amenaza distinta de la delincuencia común es una decisión razonable y, en varios sentidos, tardía. Pero el éxito de una reforma de este calibre se juega en el diseño fino de sus instrumentos centrales, y el Registro Oficial de Organizaciones Criminales al ser un componente innovador de la agenda, requiere una discusión legislativa cuidadosa que lo construya con capacidad de perdurar.

    Por Carlos Guajardo García, Director Diplomado en Criminología, Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado

    Más sobre:GobiernoCrimen organizadoIncautaciónRegistro de organizaciones criminales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau destaca cambio de mano en seguridad y advierte que en el gobierno anterior “el Repas fue prácticamente destruido por los internos”

    Kast en firma de convenio para agilizar listas de espera: “En algún momento no se utilizaron bien los recursos”

    Diego Schalper tras salida de Duco del gobierno: “El Presidente Kast tiene un estándar altísimo”

    De “un triunfo del planteamiento del gobierno” a “de dulce y agraz”: las reacciones políticas a decisión del TC por la megarreforma

    Operación Imperio Ámsterdam: tribunal amplía por cinco días detención de 72 apresados en indagatoria por tráfico y lavado

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    Lo más leído

    1.
    El fin del comienzo

    El fin del comienzo

    2.
    Límites a las reformas constitucionales

    Límites a las reformas constitucionales

    3.
    Por qué no soy de izquierda (una respuesta a Mauro Salazar)

    Por qué no soy de izquierda (una respuesta a Mauro Salazar)

    4.
    Aire fresco en el debate latinoamericano

    Aire fresco en el debate latinoamericano

    5.
    Entrevista al Presidente

    Entrevista al Presidente

    6.
    La IA en una sociedad computarizada

    La IA en una sociedad computarizada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 14 de agosto: Línea 4 presenta interrupción de servicio por persona en la vía

    Así funciona la red de Metro este viernes 14 de agosto: Línea 4 presenta interrupción de servicio por persona en la vía

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Arrau destaca cambio de mano en seguridad y advierte que en el gobierno anterior “el Repas fue prácticamente destruido por los internos”
    Chile

    Arrau destaca cambio de mano en seguridad y advierte que en el gobierno anterior “el Repas fue prácticamente destruido por los internos”

    Kast en firma de convenio para agilizar listas de espera: “En algún momento no se utilizaron bien los recursos”

    Diego Schalper tras salida de Duco del gobierno: “El Presidente Kast tiene un estándar altísimo”

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria
    Negocios

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    Osvaldo Larrañaga y cifra de pobreza 2026: “Va a caer poquito o bien podría quedar estable, lo que le debería preocupar al gobierno”

    Caso Australis: Joyvio consigue a última hora postergar audiencia de cierre de investigación en disputa contra Isidoro Quiroga

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica
    Tendencias

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Científicos desarrollan un examen de sangre que promete detectar múltiples tipos de cáncer y dónde se originaron

    Fin de semana de lluvia en la Región Metropolitana: revisa aquí qué pasará durante el sistema frontal

    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”
    El Deportivo

    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”

    Despedida en el Nacional y embajador de los 100 años: los homenajes que prepara la U para Marcelo Díaz tras anunciar su retiro

    Cómo se juega la MLS, la competencia a la que llega Alexis Sánchez para defender al Montreal

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    La ONU pide moderación a Rusia y Japón para evitar un aumento de la tensión tras visitar Putin las Kuriles
    Mundo

    La ONU pide moderación a Rusia y Japón para evitar un aumento de la tensión tras visitar Putin las Kuriles

    Meloni insiste en “extremar” la vigilancia de cara a la supuesta incursión de este próximo sábado en Ceuta

    Trump impone aranceles de hasta el 100% sobre drones importados para fortalecer la industria de EE.UU.

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta
    Paula

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo