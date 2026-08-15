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    Embajadas: la regla no escrita de la diplomacia

    Sebastián Lorenzini AracenaPor 
    Sebastián Lorenzini Aracena
    Chile y Uruguay tienen un “ingreso alto”, mientras que Brasil, Colombia, Argentina y Perú asoman como países con ingreso "medio-alto".

    El 80% de las embajadas chilenas debería estar a cargo de diplomáticos de carrera. Es una regla no escrita, pero cada cambio de gobierno la pone a prueba. La semana pasada, en el Congreso, planteamos por qué ese equilibrio importa y por qué ha llegado el momento de formalizarlo.

    Como Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), nos reunimos con las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara, recibiendo una positiva acogida, señal de respaldo para quienes dedicamos nuestra vida al servicio exterior.

    El núcleo del encuentro fue coincidir en formalizar el histórico criterio 80/20: que el 80% de los embajadores sean de carrera, limitando al 20% los nombramientos políticos. Esta proporción representa un sano equilibrio entre la experiencia acumulada por quienes han hecho de esto una carrera al servicio del país y la conducción política de las relaciones internacionales.

    Sin embargo, la urgencia de legislar queda en evidencia con las recientes designaciones de seis embajadores. Entre ellas, solo una corresponde a un nuevo nombramiento de carrera; los otros cinco son meros “enroques” de embajadores del Servicio Exterior que ya ejercían en el exterior. Así, los nombramientos políticos alcanzan hoy el 32%, lejos del estándar del 80/20.

    Esta distorsión despertó preocupación transversal en el Congreso, pavimentando el camino hacia una propuesta parlamentaria concreta: que el 80/20 deje de ser un acuerdo de buena voluntad y se convierta en regla escrita. Más aún, cuenta con el respaldo del canciller Pérez Mackenna, quien ha manifestado su voluntad de cristalizar el acuerdo, con ciertos matices de edad.

    Estamos entonces frente a una oportunidad histórica para fortalecer la diplomacia chilena. Este debate no es corporativo: busca fortalecer una política pública que asegure estabilidad y profesionalismo en la representación internacional de Chile. El cuerpo diplomático de carrera, ingresado por concurso público y formado en la Academia Diplomática, es un patrimonio institucional que debemos proteger. Desde Adica continuaremos impulsando este diálogo.

    Por Sebastián Lorenzini, presidente de la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (Adica).

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