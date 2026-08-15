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    El ascenso de la izquierda en el EE.UU. de Trump

    John ZogbyPor 
    John Zogby
    Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: Greg Nash / The Hill.

    Siempre ha habido una base sólida de izquierda en el Partido Demócrata. En ocasiones, sus candidatos presidenciales casi ganaron la nominación (1968, 1980, 1984, 2016), y otras veces los “progresistas” obtuvieron la nominación y perdieron las elecciones (1972) o incluso las ganaron (2008). El “ascenso de la izquierda” no es nada nuevo. Sin embargo, hay algunos elementos novedosos en 2026 que son muy difíciles en comparación a lo que ocurría antes.

    Primero, quienes se autodenominan “socialistas democráticos” han crecido en números más allá de lo que nadie podía predecir. Y el propio término “socialismo” y “socialista” no asusta ni siquiera a la mayoría de los votantes encuestados. En nuestro sondeo más reciente de John Zogby Strategies (4 y 5 de agosto), un hipotético “socialista democrático” derrotaría a un ‘republicano MAGA’ en un enfrentamiento directo para la Presidencia de Estados Unidos, 45% frente a 33%.

    La segunda diferencia es que esta nueva izquierda de socialistas demócratas y sus partidarios representa un claro cambio generacional. Los millennials (30-44 años) y la Generación Z (18-29) están entre los más firmes defensores. Votarían por los socialistas demócratas por dos dígitos sobre los republicanos MAGA.

    Las generaciones más jóvenes han conocido una Gran Recesión, economías y fuerza laboral inestables, Covid-19 y Donald Trump. No recuerdan la Unión Soviética, la Cuba de Castro ni la Guerra Fría. Cualquier intento de confundir “socialista demócrata” con “comunismo” probablemente se enfrentarán a oídos sordos.

    Tercero, cabe destacar que muchos demócratas y candidatos de centro y de la corriente principal que están perdiendo son mayores, incluso muy viejos. En muchos sentidos, esta izquierda representa un paso de la antorcha a la siguiente generación.

    Y, en cuarto lugar, los votantes más jóvenes se sumaron al gigante de Trump en 2024, porque prometía la disrupción de un sistema que no funcionaba, un discurso duro y, para los hombres, una aceptación de cómo deben comportarse los hombres fuertes. Esa percepción ha cambiado ahora que muchas de las políticas de Trump se han derrumbado. Los demócratas están ganando una mayor parte del apoyo de los votantes más jóvenes.

    Por John Zogby, encuestador estadounidense.

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