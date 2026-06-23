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    Tribunal dicta veredicto condenatorio contra acusados por megafraude con licencias médicas falsas

    Según dieron a conocer desde el tribunal el próximo 31 de agosto se conocerá la pena. Desde la Fiscalía destacaron el veredicto.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó durante la mañana de este martes a los 17 acusados de integrar una red dedicada a la emisión masiva de licencias médicas ideológicamente falsas.

    Es así como el tribunal sostuvo que se acreditó, más allá de toda duda razonable, la existencia de una red dedicada a la emisión, venta y cobro fraudulento de licencias médicas.

    En la ocasión se condenó a médicos extranjeros, grandes emisores de licencias, captadores y compradores por los delitos de: emisión de licencias falsas, asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos.

    En el veredicto, el tribunal sostuvo que, “cada una de estas etapas revela un conocimiento acabado del sistema de salud y de subsidios laborales, de modo que, durante dos años, la actividad se desarrolló al margen de la legalidad”.

    Además añadió que “el despliegue al unísono de dichas conductas, realizadas con la finalidad que el comprador recibiera el subsidio por incapacidad laboral, da cuenta de la existencia de organizaciones criminales en los términos propios de una asociación para delinquir”.

    Cabe recordar que a lo largo del juicio, que comenzó el 15 de julio de 2025, la Fiscalía logró acreditar que los médicos extranjeros involucrados crearon distintos centros médicos fachadas con el fin de emitir licencias falsas.

    El juez además detalló que entre 2020 y diciembre de 2022, “se extendieron más de 60 mil licencias médicas fraudulentas para usuarios de Fonasa e Isapres, de las cuales un número superior a los 50 mil fueron pagadas por Fonasa, generando en esta estructura un perjuicio superior a los 25 mil millones de pesos”.

    Por su parte, respecto a los acusados de adquirir la mayor cantidad de licencias médicas, desde el tribunal sostuvieron que “entre los años 2021 y 2022 obtuvieron licencias médicas sabiendo que no obedecían a una atención médica real”.

    “En su conjunto, los referidos acusados adquirieron 55 licencias médicas fraudulentas, 44 de las cuales fueron autorizadas y pagadas, generando entre ellos un perjuicio a FONASA ascendiente a la suma de 39 millones de pesos aproximadamente. Más de 39 millones de pesos”.

    En la ocasión se fijó lectura de sentencia para el 31 de agosto de 2026.

    Fiscalía destaca veredicto condenatorio

    Desde el Ministerio Público, la fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, destacó el veredicto, a la vez que apuntó que “estamos muy tranquilos y muy satisfechos no sólo por el resultado de este juicio sino que por el trabajo que esto implicó”.

    “Se construyeron distintos centros médicos como fachadas, a cada centro médico se le asoció médicos, médicos que entregaban licencias, médicos que dirigían estos centros médicos captadores y a los pacientes que en realidad, no adolecían de enfermedad y es por eso que se condena por delito de emisión de licencia falsa, fraude de subvenciones, asociación ilícita y también por el delito de lavado activos”, añadió.

    En tanto, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, detalló que “nada más que estar conforme y satisfecho con este veredicto del tribunal, por cuanto se acogieron todas las calificaciones jurídicas y la participación de todos los imputados en los hechos que atribuyó la fiscalía”.

    Asimismo, respecto a las posibles penas, el fiscal señaló que “en general son penas superiores a 20 años para los imputados, al menos lo que se está solicitando respecto de los líderes, hay unas penas menores respecto de otros que no son los líderes, pero en todo caso siempre penas de, entendemos, o al menos la Fiscalía entiende, de cumplimiento efectivo”.

    Más sobre:Licencias MédicasMegafraudeFonasaFiscalía

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