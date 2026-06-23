La posición del gobierno sobre el nuevo régimen de inversión de las AFP que definirá la Superintendencia tras la reforma previsional

El coordinador de mercado de capitales, Eugenio Symon, participó este martes en un panel organizado por Clapes UC titulado “Chile Exportador de Servicios Financieros: Desafíos para convertirse en un Centro Financiero Regional”.

Allí Symon mostró la postura que tiene el gobierno respecto de la definición que tendrá que tomar pronto la Superintendencia de Pensiones al momento de definir el nuevo régimen de inversión de la reforma previsional, que igualmente requiere del visto bueno del Ministerio de Hacienda.

“La ley de reforma al sistema previsional tiene muchos méritos, entre los cuales está la definición de un enfoque que sea la maximización de la pensión, la definición de una trayectoria para todos los afiliados al sistema a lo largo de sus vidas, con una proposición para todos igual de riesgo y retorno, que maximiza la pensión, y ese es un elemento positivo, es favorable, hay evidencia internacional, empresas que han desarrollado ese tipo de modelos, y es algo muy positivo”, comentó Symon.

Pero dijo que “al mismo tiempo, creo que la ley dejó indefinido, o poco claro, cuáles son los roles que van a desempeñar las AFP en ese proceso, y cuál es el rol que va a desempeñar el fiscalizador”.

En ese sentido, agregó: “Desde nuestra perspectiva, el rol de las AFP es crítico, en poder definir e implementar estrategias de inversión dentro de ese marco, y competir con esas estrategias de inversión dentro de ese marco que maximizan la pensión, y que puedan ofrecer a los afiliados al sistema distintas alternativas de trayectoria, distintas alternativas de inversión, y que puedan ser medidas, y que cada uno pueda definir eso, y que puedan ser medidas respecto a su propia definición, y que no sea el regulador el que defina una sola trayectoria de inversión, la cual es medida para todos igual, con un benchmark determinado”.

Al respecto, comentó: “Yo creo que eso es peligroso, eso le quita a las AFP el rol de innovación, de desarrollo del mercado, de ofrecer, de competencia, y nos transformamos en un sistema donde tenemos administradores de fondos de pensiones absolutamente pasivos, pocos innovadores y pocos desarrolladores del mercado”.

Además, enfatizó que “esa es nuestra preocupación principal, de poder mantenerlo, tenemos flexibilidad, y tenemos, como hemos conversado con la Superintendencia, en términos de que estamos abiertos a evaluar si es que requieren más plazos, o los plazos son estrechos, tendrán todo el apoyo del Ministerio de Hacienda para ese objetivo”.

Eso sí, puntualizó que “hasta el momento no hemos tenido información de que, en lo que viene inmediatamente, se requieran modificaciones de plazos. Pero, como insisto, estamos abiertos a eso”.