SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La posición del gobierno sobre el nuevo régimen de inversión de las AFP que definirá la Superintendencia tras la reforma previsional

    El coordinador de mercado de capitales, Eugenio Symon, dijo que el gobierno está abierto a ampliar plazos en caso de ser necesario, aunque por ahora el regulador no lo ha requerido. Además, sostuvo que “el rol de las AFP es crítico, en poder definir e implementar estrategias de inversión dentro de ese marco”.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Andres Perez

    El coordinador de mercado de capitales, Eugenio Symon, participó este martes en un panel organizado por Clapes UC titulado “Chile Exportador de Servicios Financieros: Desafíos para convertirse en un Centro Financiero Regional”.

    Allí Symon mostró la postura que tiene el gobierno respecto de la definición que tendrá que tomar pronto la Superintendencia de Pensiones al momento de definir el nuevo régimen de inversión de la reforma previsional, que igualmente requiere del visto bueno del Ministerio de Hacienda.

    “La ley de reforma al sistema previsional tiene muchos méritos, entre los cuales está la definición de un enfoque que sea la maximización de la pensión, la definición de una trayectoria para todos los afiliados al sistema a lo largo de sus vidas, con una proposición para todos igual de riesgo y retorno, que maximiza la pensión, y ese es un elemento positivo, es favorable, hay evidencia internacional, empresas que han desarrollado ese tipo de modelos, y es algo muy positivo”, comentó Symon.

    Pero dijo que “al mismo tiempo, creo que la ley dejó indefinido, o poco claro, cuáles son los roles que van a desempeñar las AFP en ese proceso, y cuál es el rol que va a desempeñar el fiscalizador”.

    En ese sentido, agregó: “Desde nuestra perspectiva, el rol de las AFP es crítico, en poder definir e implementar estrategias de inversión dentro de ese marco, y competir con esas estrategias de inversión dentro de ese marco que maximizan la pensión, y que puedan ofrecer a los afiliados al sistema distintas alternativas de trayectoria, distintas alternativas de inversión, y que puedan ser medidas, y que cada uno pueda definir eso, y que puedan ser medidas respecto a su propia definición, y que no sea el regulador el que defina una sola trayectoria de inversión, la cual es medida para todos igual, con un benchmark determinado”.

    Al respecto, comentó: “Yo creo que eso es peligroso, eso le quita a las AFP el rol de innovación, de desarrollo del mercado, de ofrecer, de competencia, y nos transformamos en un sistema donde tenemos administradores de fondos de pensiones absolutamente pasivos, pocos innovadores y pocos desarrolladores del mercado”.

    Además, enfatizó que “esa es nuestra preocupación principal, de poder mantenerlo, tenemos flexibilidad, y tenemos, como hemos conversado con la Superintendencia, en términos de que estamos abiertos a evaluar si es que requieren más plazos, o los plazos son estrechos, tendrán todo el apoyo del Ministerio de Hacienda para ese objetivo”.

    Eso sí, puntualizó que “hasta el momento no hemos tenido información de que, en lo que viene inmediatamente, se requieran modificaciones de plazos. Pero, como insisto, estamos abiertos a eso”.

    Más sobre:PensionesAFPEugenio SymonGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo

    CCS: precios de fletes marítimos podrían empezar a caer gradualmente tras acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

    El próximo mes vence el mandato del presidente del Banco Central de Perú y el mercado se mantiene atento

    Tribunal ambiental reduce sanción de la SMA a terminal marítimo de Copec en Quintero

    Experto Humberto Verdejo y propuesta eléctrica del gobierno: “Por primera vez se está haciendo un proyecto que resuelve todos los problemas estructurales”

    Interrupción en el servicio: Metro cierra ocho estaciones de Línea 5

    Lo más leído

    1.
    Petróleo sufre fuerte caída luego que EE.UU. permitiera a Irán vender crudo en dólares

    Petróleo sufre fuerte caída luego que EE.UU. permitiera a Irán vender crudo en dólares

    2.
    Acciones tecnológicas se desploman a nivel global: empresas de chips e IA caen hasta 12% y arrastran a las bolsas mundiales

    Acciones tecnológicas se desploman a nivel global: empresas de chips e IA caen hasta 12% y arrastran a las bolsas mundiales

    3.
    CFA advierte que deuda pública superará el 45% del PIB y desestima inconsistencias en cifras fiscales del gobierno de Boric

    CFA advierte que deuda pública superará el 45% del PIB y desestima inconsistencias en cifras fiscales del gobierno de Boric

    4.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    5.
    Sala cuna: Super de Pensiones explica cuánto bajarían beneficios del Seguro de Cesantía, pero sin afectar su sustentabilidad

    Sala cuna: Super de Pensiones explica cuánto bajarían beneficios del Seguro de Cesantía, pero sin afectar su sustentabilidad

    6.
    Gobierno ingresa proyecto para evitar alza de cuentas de la luz, con fórmula que resuelve deuda con distribuidoras

    Gobierno ingresa proyecto para evitar alza de cuentas de la luz, con fórmula que resuelve deuda con distribuidoras

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo
    Chile

    Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Interrupción en el servicio: Metro cierra ocho estaciones de Línea 5

    Directorios e IA: un desafío urgente de abordar
    Negocios

    Directorios e IA: un desafío urgente de abordar

    La posición del gobierno sobre el nuevo régimen de inversión de las AFP que definirá la Superintendencia tras la reforma previsional

    CCS: precios de fletes marítimos podrían empezar a caer gradualmente tras acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa
    Tendencias

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas
    El Deportivo

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

    La hilarante interpretación de Carlos Caszely al penal perdido por Messi

    Los Cóndores presentan la nueva camiseta que lucirán en la Nations Cup

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops
    Cultura y entretención

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

    “El hallazgo de Mozart más importante en décadas”: un cuaderno inédito revela sus clases y siete obras desconocidas

    Placebo se abre a venir a Chile con el tour que celebra sus primeros dos discos

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático
    Mundo

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    Netanyahu afirma que Israel debe ser “libre” de la dependencia militar de Estados Unidos y producir sus propias armas

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago