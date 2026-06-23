Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo
Un menor de edad de 12 años falleció la madrugada de este martes en el contexto de una encerrona. "El Estado de Chile está en deuda, esto es una cuestión que no obedece a colores políticos, no obedece al gobierno de turno", enfatizó el defensor de la Niñez.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, realizó este martes un llamado a avanzar en políticas públicas en prevención del delito tras la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo luego de una encerrona.
Según los antecedentes policiales conocidos, el hecho se habría producido alrededor de las 1:30 de la mañana de este martes.
En ese contexto, una mujer, su cuñado y el hijo de este fueron interceptados por múltiples delincuentes que descendieron de otro vehículo.
Tras amenazarlos y obligarlos a bajar, habrían partido en el vehículo robado. Sin embargo, el menor de edad no pudo desabrocharse su cinturón de seguridad y terminó siendo arrastrado varios kilómetros.
Quesille, tras participar en una audiencia pública del Tribunal Constitucional para evaluar argumentos a favor y en contra del proyecto Escuelas Protegidas, señaló que el hecho en San Bernardo “da cuenta de un problema que la Defensoría de la Niñez viene alertando y diagnosticando ya desde hace muchos años respecto a la necesidad de contar con una estrategia que permita proteger a niños, niñas y adolescentes frente a los problemas asociados a la seguridad”.
En ese sentido, señaló que estarían contactando a las autoridades encargadas de la investigación para evaluar posibles acciones legales por parte del servicio.
“Pero más allá del caso concreto, que espero las instituciones puedan operar con todo el rigor de la ley y esclarecer esta situación tan lamentable, la idea es poder avanzar en las políticas públicas y las estrategias para la prevención del delito y efectivamente garantizar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes”, explicó.
El defensor de la Niñez también estuvo de acuerdo con el diagnóstico que realizó más temprano en la jornada el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien señaló que “el Estado falló”.
“Parte de lo que la Defensoría de las Niñez ha venido levantando desde hace muchos años es precisamente que en el deber de resguardo de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, el Estado de Chile está en deuda. Esto es una cuestión que no obedece a colores políticos, no obedece al gobierno de turno, sino que obedece a cómo el Estado se organiza y da señales claras de políticas preventivas en materia de violencia contra niños, niños y adolescentes”, señaló sobre la declaración del secretario de Estado.
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