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    CCS: precios de fletes marítimos podrían empezar a caer gradualmente tras acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

    Desde la Cámara de Comercio de Santiago dicen que en los últimos dos meses los precios de carga marítima en Chile se vieron afectados por el conflicto en Medio Oriente, pero que hacia el tercer trimestre podrían empezar a retroceder.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    WSJ, PHOTO: ADRIAN DENNIS/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

    Desde que se desató el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, a fines de febrero de este año, los precios de los fletes marítimos a nivel mundial más se han duplicado, creciendo un 109% en casi cuatro meses de guerra en Medio Oriente.

    Así, en medio del incierto escenario mundial actual los valores de los fletes marítimos acumulan siete semanas de alzas ininterrumpidas, de acuerdo al Drewry World Container Index. De hecho, durante la semana del 18 de junio, los precios se incrementaron casi un 12% adicional, pasando de US$3.549 por contenedores de 40 pies, a US$3.969. Con ello, alcanzaron su valor más alto en 18 meses.

    Sin embargo, hacia adelante esta tendencia podría empezar a revertirse, si sale adelante el acuerdo de paz firmado en Medio Oriente.

    Drewry, una consultora internacional especializada en la industria de transporte marítimo, explica que “el reciente acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán ha mejorado la confianza en los mercados marítimos mundiales, al reducir el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz, un corredor clave para las exportaciones energéticas mundiales. Sin embargo, persiste la incertidumbre en cuanto a su aplicación y sus implicaciones para el transporte marítimo mundial. Se espera que la distensión de las tensiones geopolíticas estabilice los precios del petróleo y del combustible de búnker (para motores marinos), lo que podría reducir las presiones sobre los costes de las navieras”.

    “Mientras tanto, la fuerte demanda en temporada alta y la aplicación continua de recargos por parte de las navieras siguen ejerciendo una presión al alza sobre las tarifas”, añade.

    Desde la Cámara del Comercio de Santiago (CCS) apuntan que “si bien el acuerdo de Ormuz descomprime una de las presiones de costo del transporte marítimo, en el caso de Chile no es de las más relevantes. El encarecimiento global por el desvío del Mar Rojo, que se arrastraba previo al conflicto, y las alzas de precios del combustible, han sido factores aún más relevantes”.

    Además, el gremio estima que el restablecimiento pleno de la ruta de Ormuz podría demorarse hasta seis meses. “En el caso del Mar Rojo, en general, persiste un alto grado de incertidumbre y es posible que se extienda el uso de vías alternativas y más costosas”, afirma.

    Con todo, la CCS proyecta que hacia el tercer trimestre los precios de los fletes de importación para Chile podrían caer entre un 10% y un 15%. Eso sí, “no se espera que retornemos a las tarifas previas al estallido del conflicto en Irán, en parte debido a la mayor percepción de riesgo que existe ahora en los mercados logísticos ante eventos disruptivos en la cadena de transporte”.

    La CCS señala que en los dos meses posteriores a que explotara el conflicto entre Estados Unidos e Irán, en Chile no se observaron aumentos de tarifas producto del bloqueo de Ormuz. “Ello se debe principalmente a la menor exposición de nuestro comercio exterior a esa ruta y a una fuerte caída en la demanda de importaciones en el período”, explica el gremio.

    Sin embargo, estiman que sí se vio un efecto en los valores de las tarifas para Chile durante mayo y junio, aunque dichos datos no están disponibles aún. La agrupación manifiesta que al ser una economía altamente dependiente de las importaciones, el conflicto en Ormuz “se traduce en un riesgo persistente de inflación importada. El anuncio de un acuerdo de paz debiera marcar el inicio de un alivio gradual en los próximos meses”.

    “Donde podríamos ver efectos más evidentes en el corto plazo es en el plano de los combustibles, pero su traspaso a tarifas marítimas tampoco es instantáneo”, sostiene la CCS.

    Más sobre:TransporteExportaciónImportaciónFletes MarítimosCCSComercio

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