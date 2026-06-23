A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Uzbekistán en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram

Este martes llega el próximo partido de Portugal en el Mundial 2026, donde se mide con Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K.

El cuadro de Cristiano Ronaldo viene de empatar a 1 con la República Democrática del Congo, mientras que los asiáticos cayeron por 1-3 ante Colombia en el debut.

Cuándo juega Portugal vs. Uzbekistán

El partido de Portugal contra Uzbekistán es este martes 23 de junio, a las 13.00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver a Portugal vs. Uzbekistán

El partido de Portugal contra Uzbekistán se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.