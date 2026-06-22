SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    01:30 horas

    Sismo de magnitud 4.4, ocurrido a 73 km al suroeste de Ollagüe y a 97 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Presidente de la CUT y agenda laboral del gobierno: “Nos suena a precariedad”

    Economía pierde dinamismo en mayo, marcada por mayor presión inflacionaria y debilitamiento del mercado laboral

    A la edad de 100 años muere el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Carabineros crea protocolo de persecuciones vehiculares y establece grados de respuesta policial
    Chile

    Carabineros crea protocolo de persecuciones vehiculares y establece grados de respuesta policial

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF
    Negocios

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Presidente de la CUT y agenda laboral del gobierno: “Nos suena a precariedad”

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    ¿Consumir alimentos fermentados puede mejorar la salud intestinal? Esto dice una especialista

    Desde ropa vintage a videojuegos: así funciona Sotos, el marketplace chileno que busca ser el “eBay latinoamericano”

    La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”
    El Deportivo

    La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”

    Figura inglesa marginada del Mundial reaparece vendiendo láminas del álbum del torneo

    Del anonimato de Miami a portero récord: Eloy Room, el nuevo jugador viral de Curazao que condenó a Beccacece en Ecuador

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly

    Bookfluencers chilenos, el triunfo de la literatura en las redes sociales

    Hoy como ayer

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década
    Mundo

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    Los desafíos del futuro presidente de Colombia: salud, economía y seguridad

    Irán y Estados Unidos concluyen primera ronda de negociaciones con “avances alentadores”, según los países mediadores

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago