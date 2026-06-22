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    Lamine Yamal hace soñar otra vez a España: “Brilló lo suficiente como para volver a confiar en bordar la segunda estrella”

    Tras la goleada por 4-0 frente a Arabia Saudita, la prensa española dejó atrás el paso en falso con Cabo Verde y volvió a candidatearse como una de las favoritas al Mundial 2026. La gran esperanza reside en lo que pueda hacer la figura del Barcelona.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Lamine Yamal fue figura en la goleada de España ante Arabia Saudita. Foto: FIFA.

    La selección de España recupera la sonrisa en el Mundial 2026 tras su deslucido debut contra Cabo Verde. En la segunda jornada del Grupo H, la Furia Roja se destapó con una goleada por 4-0 ante Arabia Saudita y volvió a creer en su estatus de candidata al título en Norteamérica.

    Esta sensación de confianza se sintió al interior de la prensa ibérica, que automáticamente recobró la ilusión de la mano de Lamine Yamal. El astro del Barcelona tuvo impacto instantáneo en su primera titularidad en el torneo, marcando un gol que encaminó el triunfo ante los Halcones Verdes.

    "El genio frotó la lámpara y España voló en Atlanta“, partió titulando el Diario Sport. "La presencia de Lamine iluminó a un equipo que goleó sin piedad a un conjunto árabe aplastado por el campeón de Europa. El partido arrancó con un Lamine con mucha hambre. Regateando, centrando y probando el disparo a portería. Su entusiasmo tuvo la recompensa del gol a los diez minutos, Oyarzabal rompió muy bien la línea del fuera de juego a pase de Baena, centró al segundo palo y Lamine remató a portería vacía para estrenar la cuenta goleadora de España en este Mundial“, complementan.

    Lamine Yamal ilusiona a la prensa española en el Mundial.

    En esa misma línea, Marca no escatimó en elogios para la exhibición de la Roja europea y el importante aporte del joven atacante de 18 años. “Con la contraseña que la llevó a reinar en Europa, la selección española, revolucionada en la alineación y el ánimo, derribó los miedos y destruyó a un rival débil, Arabia Saudí, en una media hora de máster. Con Lamine Yamal todo fue más fácil en un día en el que Oyarzabal ofreció un recital. La revolución era la actitud, un saco en el que entran el vértigo, el ritmo, el remate y el hambre. Tras el simulacro ante Cabo Verde, España rellenó por fin la inscripción del torneo y se colocó los neumáticos de Mundial", publican.

    Desde Mundo Deportivo, en cambio, se aventuraron a un pronóstico mayor. En dicho portal, ya aseguran que el ariete de los blaugranas puede darles su segundo título en la Copa del Mundo. “Cuando solo había sumado 10 minutos como mundialista a su currículum, Lamine ya había dejado claro que quiere sumar el Mundial como título a su palmarés. Si puede ser en este 2026, con 19 años recién cumplidos cuando se celebre la final en el MetLife Stadium, mejor que mejor", indican.

    “La presentación de Lamine Yamal en el Mundial del que está llamado a ser una de sus principales figuras no pudo ser mejor. Ya brilló con luz propia, lo suficiente como para que España vuelva a confiar (si es que había dejado de hacerlo) en bordar la segunda estrella en su camiseta. Esta España, con este Lamine Yamal que promete ir a más tras perderse el debut ante Cabo Verde, puede con todo", concluyen.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Selección de EspañaSelección de Arabia SauditaMundialCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026FútbolPrensa españolaLamine Yamal

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