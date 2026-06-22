SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros crea protocolo de persecuciones vehiculares y establece grados de respuesta policial

    La policía uniformada estableció que serán tres los niveles de actuación para determinar los medios que empleará para detener un vehículo, incluyendo dispositivos para pinchar los automóviles. El grado más alto considera, incluso, el despliegue de medios aéreos y el GOPE.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    La noche del pasado miércoles, funcionarios de seguridad municipal de Las Condes detectaron que un vehículo con encargo por robo circulaba por la comuna. Lo anterior derivó en una extendida persecución policial que terminó en La Reina y a la que se sumó Carabineros.

    Hechos como este son cada vez más comunes y, por lo mismo, Carabineros ha avanzado en la protocolización de las persecuciones vehiculares, con el fin de reducir los riesgos en los procedimientos tanto para los mismos funcionarios de la policía uniformada, como para civiles.

    De esta manera, a finales del mes de marzo, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, dio luz verde a una orden general en la cual se establece una cartilla -una especie de reglamento simple- para el “inicio de un seguimiento o persecución de un delito en un vehículo motorizado”.

    Si bien hasta ahora la policía uniformada igualmente realiza persecuciones policiales, la introducción de este documento estandariza la forma de actuar ante estos procedimientos.

    Según la misma orden general este reglamento se enmarca en la aplicación de la ley Naín-Retamal, que levanta la responsabilidad de posibles delitos a los funcionarios que actúan en una persecución.

    “La aplicación de este procedimiento contribuirá a profesionalizar la conducción policial, limitando persecuciones fuera del contexto delictual y reducir decisiones individuales que puedan incrementar el riesgo de lesiones, daños materiales o afectación a terceros”, asegura el documento, fijando cinco principios rectores de la normativa.

    La previa

    Antes de iniciar una persecución, la nueva cartilla de Carabineros establece la regulación de los pasos previos a iniciar el seguimiento. En primer término, se establece que existen tres tipos o niveles para iniciar una persecución. El nivel 1 es para seguir vehículos con encargo por robo, el nivel 2 para delitos flagrantes y el nivel 3 para ataques armados contra funcionarios y/o personas.

    En esta instancia, el funcionario de mayor antigüedad al interior de la patrulla debe decidir si iniciar o no una persecución, así como también informar a la Central de Comunicaciones (Cenco) para coordinar la operación. Junto con eso, también se deben evaluar los riesgos “como las condiciones de tránsito, densidad vehicular, visibilidad, entorno urbano o rural, condiciones climáticas, y la capacidad de control de los medios disponibles”.

    “Esta fase es decisiva, pues determina si existen las condiciones legales, operativas y de seguridad que permitan iniciar un seguimiento, o bien, si corresponde abstenerse de iniciarla para evitar un riesgo mayor”, estipula.

    En esta parte, Carabineros estableció que pueden participar de seguimientos solo camionetas, radiopatrullas (autos), SUV policial o furgones, excluyendo a cualquier tipo de moto policial, las cuales “podrán participar en el inicio de un seguimiento o persecución de un delito. Sin embargo, una vez que se incorpore a la misma un vehículo policial autorizado para la persecución activa, las motocicletas deberán mantenerse a distancia, asumiendo una función de apoyo coordinado y periférico”.

    También se excluye a vehículos de unidades policiales que circulen como autos civiles, es decir, que no estén pintados verdes con blanco. De tener algún caso de este tipo, los funcionarios civiles “deberán solicitar cooperación a un vehículo institucional (...) manteniendo comunicación constante con Cenco”.

    Después de levantar toda la información, Cenco determinará el nivel -1,2 o 3- al que corresponde el operativo. La central, además, podrá “mantener, limitar o dejar sin efecto” un seguimiento según el nivel de riesgo, ya que el mismo reglamento establece que estas operaciones se pueden suspender si “el riesgo operativo supera los beneficios policiales”.

    Los niveles de persecución

    Más allá de los tres niveles o tipos de procedimientos, esas tres categorías también establecen el grado con el que se actuará. Según se establece, las persecuciones “se implementarán de manera gradual y proporcional conforme al nivel de detección inicial”. Así, si bien una persecución puede iniciar en el nivel uno, esta se puede escalar, según se requiera, al tres.

    “Si las circunstancias del procedimiento evolucionan hacia una mayor amenaza, como la ocurrencia de un ataque o enfrentamiento armado, el seguimiento o persecución deberá escalarse inmediatamente al nivel táctico superior correspondiente (nivel 3), para garantizar una respuesta institucional proporcional y coordinada que priorice la seguridad”, plantea.

    En el nivel 1, el que se usa para la persecución de vehículos con encargo por robo, el despliegue contempla la utilización de dos patrullas. Las funciones de cada una también están determinadas: van desde realizar el seguimiento mismo hasta coordinar los pasos a seguir. El nivel 2, por su parte, contempla el uso de tres patrullas.

    En ambos niveles, Cenco tiene un rol preponderante para coordinar los operativos, así como también alertando en caso que se decida aplicar un Dispositivo de Detención Vehicular (DDV), que corresponde a la especie de banda de púas que se pueden desplegar por parte de Carabineros delante un vehículo que huye. Este tipo de herramientas, conocido como el Stinger Spike System, se comenzó a implementar desde 2020 en la policía uniformada.

    El último nivel, de mayor peligrosidad, contempla el uso de cuatro patrullas y la intervención de unidades especiales como Control de Orden Público (COP) o el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE). Además, también se podrá recurrir a helicópteros o drones.

    Finalmente, la misma cartilla también establece las obligaciones que deben seguir los funcionarios que participen, como chalecos antibalas y cinturón de seguridad. En el mismo documento se fijan las prohibiciones, como establecer que el conductor no puede manipular objetivos tecnológicos ni radiales, que no se pueden usar vehículos como barreras, realizar disparos al aire con fines disuasivos, entre otras.

    Más sobre:SeguridadCarabinerosPersecucionesPersecuciones vehiculares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Presidente de la CUT y agenda laboral del gobierno: “Nos suena a precariedad”

    Economía pierde dinamismo en mayo, marcada por mayor presión inflacionaria y debilitamiento del mercado laboral

    A la edad de 100 años muere el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan

    Lo más leído

    1.
    Tras acciones por reconstrucción en El Olivar: Poduje anticipa nuevas denuncias en tres Serviu regionales

    Tras acciones por reconstrucción en El Olivar: Poduje anticipa nuevas denuncias en tres Serviu regionales

    2.
    Gobernador de Tarapacá afirma que hay “incertidumbre” por la Fiesta de La Tirana ante nuevo reglamento de eventos masivos

    Gobernador de Tarapacá afirma que hay “incertidumbre” por la Fiesta de La Tirana ante nuevo reglamento de eventos masivos

    3.
    Municipalidad de Santiago reinaugura piscina olímpica temperada en el Parque O’Higgins

    Municipalidad de Santiago reinaugura piscina olímpica temperada en el Parque O’Higgins

    4.
    Universidad Austral cierra investigación interna y sanciona a cuatro estudiantes por agresión a ministra Lincolao

    Universidad Austral cierra investigación interna y sanciona a cuatro estudiantes por agresión a ministra Lincolao

    5.
    Pontificia Universidad Católica crea la Dirección de Deportes y nombra a Harold Mayne-Nicholls para encabezarla

    Pontificia Universidad Católica crea la Dirección de Deportes y nombra a Harold Mayne-Nicholls para encabezarla

    6.
    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual

    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Carabineros crea protocolo de persecuciones vehiculares y establece grados de respuesta policial
    Chile

    Carabineros crea protocolo de persecuciones vehiculares y establece grados de respuesta policial

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF
    Negocios

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Presidente de la CUT y agenda laboral del gobierno: “Nos suena a precariedad”

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    ¿Consumir alimentos fermentados puede mejorar la salud intestinal? Esto dice una especialista

    Desde ropa vintage a videojuegos: así funciona Sotos, el marketplace chileno que busca ser el “eBay latinoamericano”

    La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”
    El Deportivo

    La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”

    Figura inglesa marginada del Mundial reaparece vendiendo láminas del álbum del torneo

    Del anonimato de Miami a portero récord: Eloy Room, el nuevo jugador viral de Curazao que condenó a Beccacece en Ecuador

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly

    Bookfluencers chilenos, el triunfo de la literatura en las redes sociales

    Hoy como ayer

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década
    Mundo

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    Los desafíos del futuro presidente de Colombia: salud, economía y seguridad

    Irán y Estados Unidos concluyen primera ronda de negociaciones con “avances alentadores”, según los países mediadores

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago