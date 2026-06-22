SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Von der Leyen elogia a Starmer como “estadista” que ayudó a que la seguridad de Europa sea “más fuerte”

    “A muchos líderes les lleva años crecer hasta convertirse en el estadista en que te has convertido en sólo dos años”, ha escrito Von der Leyen.

    Por 
    Europa Press

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha descrito al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, como un “estadista” gracias al cual la seguridad europea es “más fuerte”, en un mensaje difundido minutos después de que el ‘premier’ anunciara su dimisión".

    “A muchos líderes les lleva años crecer hasta convertirse en el estadista en que te has convertido en sólo dos años”, ha escrito Von der Leyen en su breve mensaje compartido en redes sociales.

    La conservadora alemana ha defendido además que “la seguridad europea y ucraniana son más fuertes” gracias al papel del laborista al frente del Ejecutivo británico.

    La presidenta de la Comisión ha concluido su mensaje con un “gracias, querido Keir”, que evidencia el acercamiento que Starmer buscó durante su gobierno para asentar la normalización de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit.

    Precisamente la semana pasada, Starmer y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunciaron el acuerdo sobre la fecha para la próxima cumbre entre europeos y británicos, segunda desde la ruptura, y que está previsto que tenga lugar el próximo 22 de julio en Bruselas.

    Más sobre:Ursula von der LeyenKeir StarmerComisión EuropeaReino Unido

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    Economía pierde dinamismo en mayo, marcada por mayor presión inflacionaria y debilitamiento del mercado laboral

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Presidente de la CUT y agenda laboral del gobierno: “Nos suena a precariedad”

    A la edad de 100 años muere el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan

    Lo más leído

    1.
    Fundadora de un santuario ecológico y rescatista de tortugas marinas falleció tras ataque israelí al Líbano

    Fundadora de un santuario ecológico y rescatista de tortugas marinas falleció tras ataque israelí al Líbano

    2.
    Terremoto político en Reino Unido: Starmer anuncia su dimisión como primer ministro dos años después de su histórica victoria electoral

    Terremoto político en Reino Unido: Starmer anuncia su dimisión como primer ministro dos años después de su histórica victoria electoral

    3.
    Abelardo de la Espriella es el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro

    Abelardo de la Espriella es el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro

    4.
    Organizadores cifran en cerca de 5 mil los asistentes a marcha propalestina en Santiago

    Organizadores cifran en cerca de 5 mil los asistentes a marcha propalestina en Santiago

    5.
    Tras anuncio de nuevo cierre del estrecho de Ormuz: JD Vance viajará a Suiza para negociaciones de paz con Irán

    Tras anuncio de nuevo cierre del estrecho de Ormuz: JD Vance viajará a Suiza para negociaciones de paz con Irán

    6.
    Presidente Kast felicita a Abelardo de la Espriella tras victoria electoral en Colombia mientras continúan los escrutinios oficiales

    Presidente Kast felicita a Abelardo de la Espriella tras victoria electoral en Colombia mientras continúan los escrutinios oficiales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Carabineros crea protocolo de persecuciones vehiculares y establece grados de respuesta policial
    Chile

    Carabineros crea protocolo de persecuciones vehiculares y establece grados de respuesta policial

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica

    Economía pierde dinamismo en mayo, marcada por mayor presión inflacionaria y debilitamiento del mercado laboral
    Negocios

    Economía pierde dinamismo en mayo, marcada por mayor presión inflacionaria y debilitamiento del mercado laboral

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    ¿Consumir alimentos fermentados puede mejorar la salud intestinal? Esto dice una especialista

    Desde ropa vintage a videojuegos: así funciona Sotos, el marketplace chileno que busca ser el “eBay latinoamericano”

    La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”
    El Deportivo

    La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”

    Figura inglesa marginada del Mundial reaparece vendiendo láminas del álbum del torneo

    Del anonimato de Miami a portero récord: Eloy Room, el nuevo jugador viral de Curazao que condenó a Beccacece en Ecuador

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly

    Bookfluencers chilenos, el triunfo de la literatura en las redes sociales

    Hoy como ayer

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década
    Mundo

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    Los desafíos del futuro presidente de Colombia: salud, economía y seguridad

    Irán y Estados Unidos concluyen primera ronda de negociaciones con “avances alentadores”, según los países mediadores

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago