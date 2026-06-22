Von der Leyen elogia a Starmer como “estadista” que ayudó a que la seguridad de Europa sea “más fuerte”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha descrito al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, como un “estadista” gracias al cual la seguridad europea es “más fuerte”, en un mensaje difundido minutos después de que el ‘premier’ anunciara su dimisión".

“A muchos líderes les lleva años crecer hasta convertirse en el estadista en que te has convertido en sólo dos años”, ha escrito Von der Leyen en su breve mensaje compartido en redes sociales.

La conservadora alemana ha defendido además que “la seguridad europea y ucraniana son más fuertes” gracias al papel del laborista al frente del Ejecutivo británico.

La presidenta de la Comisión ha concluido su mensaje con un “gracias, querido Keir”, que evidencia el acercamiento que Starmer buscó durante su gobierno para asentar la normalización de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit.

Precisamente la semana pasada, Starmer y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunciaron el acuerdo sobre la fecha para la próxima cumbre entre europeos y británicos, segunda desde la ruptura, y que está previsto que tenga lugar el próximo 22 de julio en Bruselas.