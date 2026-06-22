Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica

Dos ciudadanos venezolanos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados este domingo por el delito de tráfico de migrantes, luego de ser detenidos por su presunta participación en el ingreso irregular de un grupo de extranjeros a territorio chileno a través de un paso no habilitado en la frontera entre Chile y Perú.

El procedimiento se originó la tarde del sábado, cerca de las 16.00 horas, cuando personal del Ejército desplegado en el Límite Político Internacional, en las inmediaciones del Complejo Fronterizo Chacalluta de Arica, detectó a un grupo de 14 personas ingresando al país por el sector del Hito 9.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, se trataba de 13 ciudadanos venezolanos y un ciudadano colombiano, todos mayores de edad, quienes cruzaban la frontera de manera conjunta por una zona no habilitada entre Chile y Perú.

Tras ser interceptados, los extranjeros fueron trasladados hasta dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) ubicadas en el Complejo Fronterizo Chacalluta, donde se efectuó su identificación y se iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias de su ingreso al país.

Pagos para el traslado

La investigación permitió establecer que los migrantes habían sido captados previamente en la ciudad peruana de Tacna y que realizaron pagos para concretar su traslado hacia territorio chileno evitando los controles fronterizos.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, las sumas canceladas fluctuaban entre 700 y 1.800 soles peruanos, equivalentes aproximadamente a entre 186 mil y 479 mil pesos chilenos.

La indagatoria sostiene que los imputados actuaban como “coyotes”, encargándose de guiar al grupo durante el cruce fronterizo y de entregar instrucciones para ingresar de manera irregular al país.

Durante el trayecto, los migrantes debieron desplazarse por zonas de cerros y terrenos de difícil acceso, en condiciones que, de acuerdo con la investigación, buscaban evitar la detección por parte de las autoridades.

Formalización y medida cautelar

Este domingo, el fiscal de Arica, Cristian Sanhueza, formalizó a los imputados identificados con las iniciales J.F.M.L., de 25 años, y A.A.M.G., de 26 años, ambos de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con la Fiscalía, los sujetos habrían facilitado el ingreso clandestino de un grupo de extranjeros desde Perú hacia Chile a cambio de dinero, conducta que configura el delito de tráfico de migrantes contemplado en la legislación nacional.

Tras analizar los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, considerando la gravedad de los hechos investigados y la necesidad de asegurar el desarrollo de la investigación.