SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica

    La investigación estableció que los extranjeros captados en Perú habrían pagado hasta casi 500 mil pesos para ser trasladados hacia Chile evitando los controles migratorios, en una operación detectada por personal del Ejército en el sector de Chacalluta.

    Por 
    Roberto Martínez
    Frontera norte en Arica Patricio_Banda

    Dos ciudadanos venezolanos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados este domingo por el delito de tráfico de migrantes, luego de ser detenidos por su presunta participación en el ingreso irregular de un grupo de extranjeros a territorio chileno a través de un paso no habilitado en la frontera entre Chile y Perú.

    El procedimiento se originó la tarde del sábado, cerca de las 16.00 horas, cuando personal del Ejército desplegado en el Límite Político Internacional, en las inmediaciones del Complejo Fronterizo Chacalluta de Arica, detectó a un grupo de 14 personas ingresando al país por el sector del Hito 9.

    De acuerdo con los antecedentes recopilados, se trataba de 13 ciudadanos venezolanos y un ciudadano colombiano, todos mayores de edad, quienes cruzaban la frontera de manera conjunta por una zona no habilitada entre Chile y Perú.

    Tras ser interceptados, los extranjeros fueron trasladados hasta dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) ubicadas en el Complejo Fronterizo Chacalluta, donde se efectuó su identificación y se iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias de su ingreso al país.

    Pagos para el traslado

    La investigación permitió establecer que los migrantes habían sido captados previamente en la ciudad peruana de Tacna y que realizaron pagos para concretar su traslado hacia territorio chileno evitando los controles fronterizos.

    Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, las sumas canceladas fluctuaban entre 700 y 1.800 soles peruanos, equivalentes aproximadamente a entre 186 mil y 479 mil pesos chilenos.

    La indagatoria sostiene que los imputados actuaban como “coyotes”, encargándose de guiar al grupo durante el cruce fronterizo y de entregar instrucciones para ingresar de manera irregular al país.

    Durante el trayecto, los migrantes debieron desplazarse por zonas de cerros y terrenos de difícil acceso, en condiciones que, de acuerdo con la investigación, buscaban evitar la detección por parte de las autoridades.

    Formalización y medida cautelar

    Este domingo, el fiscal de Arica, Cristian Sanhueza, formalizó a los imputados identificados con las iniciales J.F.M.L., de 25 años, y A.A.M.G., de 26 años, ambos de nacionalidad venezolana.

    De acuerdo con la Fiscalía, los sujetos habrían facilitado el ingreso clandestino de un grupo de extranjeros desde Perú hacia Chile a cambio de dinero, conducta que configura el delito de tráfico de migrantes contemplado en la legislación nacional.

    Tras analizar los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, considerando la gravedad de los hechos investigados y la necesidad de asegurar el desarrollo de la investigación.

    Más sobre:Tráfico de migrantesAricaEjércitoVenezolanosIngreso irregularCoyotesFrontera norteChacallutaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan homicidio frustrado con arma de fuego contra conductor en Peñalolén: víctima chocó vivienda

    Vodanovic, Sichel, Desbordes y Toledo son las figuras políticas mejor evaluadas y Boric aparece como principal referente de la oposición

    Abelardo de la Espriella es el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro

    Admirador de Trump, Milei y Bukele: así es Abelardo de la Espriella

    Chile ante el desplazamiento forzado: más allá de la urgencia

    Teherán anuncia la suspensión de las conversaciones tras las amenazas de Trump de atacar a Irán

    Lo más leído

    1.
    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    2.
    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    3.
    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    4.
    Investigan homicidio frustrado con arma de fuego contra conductor en Peñalolén: víctima chocó vivienda

    Investigan homicidio frustrado con arma de fuego contra conductor en Peñalolén: víctima chocó vivienda

    5.
    Detienen a sujeto acusado de amputar orejas y colas a perros sin ser veterinario en Huechuraba

    Detienen a sujeto acusado de amputar orejas y colas a perros sin ser veterinario en Huechuraba

    6.
    Tras acciones por reconstrucción en El Olivar: Poduje anticipa nuevas denuncias en tres Serviu regionales

    Tras acciones por reconstrucción en El Olivar: Poduje anticipa nuevas denuncias en tres Serviu regionales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica
    Chile

    Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica

    Investigan homicidio frustrado con arma de fuego contra conductor en Peñalolén: víctima chocó vivienda

    Vodanovic, Sichel, Desbordes y Toledo son las figuras políticas mejor evaluadas y Boric aparece como principal referente de la oposición

    La millonaria inversión de Sartor en Miami que divide aguas y alienta esperanzas
    Negocios

    La millonaria inversión de Sartor en Miami que divide aguas y alienta esperanzas

    Stefano Scarpetta, economista jefe de la OCDE: “El acuerdo de paz, sin duda, tendrá un efecto en Chile”

    El plan laboral que traza el gobierno para enfrentar la crisis de empleo

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones
    Tendencias

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones

    Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    La primera victoria del grupo G en el Mundial: Mohamed Salah lidera la remontada de Egipto sobre Nueva Zelanda
    El Deportivo

    La primera victoria del grupo G en el Mundial: Mohamed Salah lidera la remontada de Egipto sobre Nueva Zelanda

    La desazón de Bielsa tras el empate ante Cabo Verde que enreda a Uruguay en el Mundial: “A lo mejor, yo me equivoco”

    La reacción de Luis Suárez tras la nueva decepción de la Uruguay de Bielsa ante Cabo Verde

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly

    Bookfluencers chilenos, el triunfo de la literatura en las redes sociales

    Hoy como ayer

    Abelardo de la Espriella es el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro
    Mundo

    Abelardo de la Espriella es el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro

    Admirador de Trump, Milei y Bukele: así es Abelardo de la Espriella

    Chile ante el desplazamiento forzado: más allá de la urgencia

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago