SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Figura inglesa marginada del Mundial reaparece vendiendo láminas del álbum del torneo

    Harry Maguire, defensor del Manchester United, quedó fuera de la lista final de los Tres Leones, pero ha aprovechado el tiempo para promocionar la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @harrymaguire93 / Instagram.

    Una de las grandes figuras inglesas que no recibió el llamado para integrar la selección de los Tres Leones fue Harry Maguire. El defensor del Manchester United se quedó fuera del llamado de Thomas Tuchel para el Mundial de Norteamérica 2026. Sin embargo, encontró un lugar relacionado con la Copa.

    El futbolista de 33 años participó de una campaña promocional relacionada con la venta del álbum y las láminas del Mundial en Estados Unidos, lugar en el que fue captado por algunos aficionados en Nueva York.

    El video se viralizó rápidamente después de que se mostrara el momento en el que dos hinchas terminan reconociéndolo, mostrando sorpresa por el hecho de que el central fuera el encargado de las ventas.

    Además de esta campaña, el defensor ha sido visto en eventos públicos, programas de podcast y reuniones con seguidores en distintos puntos de Norteamérica, destacando su cercanía con los aficionados.

    Una conversación incómoda

    Hace algunos días, en el podcast The Rest is Football, conducido por Gary Lineker, Alan Shearer y Joe Cole, Maguire explicó los detalles de la conversación que tuvo con el seleccionador.

    (Tuchel) habla con todos, para ser justos. Así que hace videollamadas a todos... Sí, es una llamada bastante incómoda... Es una forma bastante singular de hacerlo. Probablemente lo hace más difícil para él mismo al ver nuestras reacciones y cosas así”, describió el zaguero.

    “Dijo realmente que no podía darme una excusa... Que se inclinó por los cuatro muchachos que llevaron adelante la clasificación, donde sintió que hicieron un buen trabajo durante esos seis partidos. Pero sí, dijo que no podía darme una excusa. Así es el fútbol. Fue duro de aceptar“, admitió el futbolista.

    De todas maneras, el propio jugador reconoció que, a pesar de su edad y su experiencia como seleccionado, no esperaba un trato especial: “Tengo 33 años, así que tendría 37 en el próximo Mundial. Se ve muy lejos. Por eso quería ir, no solo a jugar, sino como le dije al entrenador, no exigía ir para ser titular. Me habría conformado con jugar un solo minuto mientras estuviera con los muchachos. Así que sí, fue decepcionante”.

    De esta forma Maguire, quien debió ver el triunfo de Inglaterra contra Croacia por 4-2 a la distancia, ahora se alista para presenciar el segundo encuentro que está programado para este martes 23 de junio a partir de las 16.00 horas contra Ghana.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026InglaterraHarry Maguire

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Presidente de la CUT y agenda laboral del gobierno: “Nos suena a precariedad”

    Economía pierde dinamismo en mayo, marcada por mayor presión inflacionaria y debilitamiento del mercado laboral

    A la edad de 100 años muere el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan

    Lo más leído

    1.
    La llamativa charla de Didier Deschamps para evitar el relajo de Francia: “¿Conocen a Bolivia?”

    La llamativa charla de Didier Deschamps para evitar el relajo de Francia: “¿Conocen a Bolivia?”

    2.
    La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”

    La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”

    3.
    La primera victoria del grupo G en el Mundial: Mohamed Salah lidera la remontada de Egipto sobre Nueva Zelanda

    La primera victoria del grupo G en el Mundial: Mohamed Salah lidera la remontada de Egipto sobre Nueva Zelanda

    4.
    Joaquín Niemann se agranda en la última ronda y cierra dentro del top ten su mejor US Open

    Joaquín Niemann se agranda en la última ronda y cierra dentro del top ten su mejor US Open

    5.
    En el nombre de Gago: la U debuta en la Copa Chile con un triunfo sobre Santiago Wanderers tras el infarto de su técnico

    En el nombre de Gago: la U debuta en la Copa Chile con un triunfo sobre Santiago Wanderers tras el infarto de su técnico

    6.
    Exseleccionado ecuatoriano se lanza con todo contra Sebastián Beccacece: “Deja de vender humo y renuncia”

    Exseleccionado ecuatoriano se lanza con todo contra Sebastián Beccacece: “Deja de vender humo y renuncia”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Carabineros crea protocolo de persecuciones vehiculares y establece grados de respuesta policial
    Chile

    Carabineros crea protocolo de persecuciones vehiculares y establece grados de respuesta policial

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF
    Negocios

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Presidente de la CUT y agenda laboral del gobierno: “Nos suena a precariedad”

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    ¿Consumir alimentos fermentados puede mejorar la salud intestinal? Esto dice una especialista

    Desde ropa vintage a videojuegos: así funciona Sotos, el marketplace chileno que busca ser el “eBay latinoamericano”

    La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”
    El Deportivo

    La prensa charrúa lapida a Marcelo Bielsa: “Uruguay fue la sucursal del infierno; el desmoronamiento de una ilusión falsa”

    Figura inglesa marginada del Mundial reaparece vendiendo láminas del álbum del torneo

    Del anonimato de Miami a portero récord: Eloy Room, el nuevo jugador viral de Curazao que condenó a Beccacece en Ecuador

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly

    Bookfluencers chilenos, el triunfo de la literatura en las redes sociales

    Hoy como ayer

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década
    Mundo

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    Los desafíos del futuro presidente de Colombia: salud, economía y seguridad

    Irán y Estados Unidos concluyen primera ronda de negociaciones con “avances alentadores”, según los países mediadores

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago