Figura inglesa marginada del Mundial reaparece vendiendo láminas del álbum del torneo

Una de las grandes figuras inglesas que no recibió el llamado para integrar la selección de los Tres Leones fue Harry Maguire. El defensor del Manchester United se quedó fuera del llamado de Thomas Tuchel para el Mundial de Norteamérica 2026. Sin embargo, encontró un lugar relacionado con la Copa.

El futbolista de 33 años participó de una campaña promocional relacionada con la venta del álbum y las láminas del Mundial en Estados Unidos, lugar en el que fue captado por algunos aficionados en Nueva York.

El video se viralizó rápidamente después de que se mostrara el momento en el que dos hinchas terminan reconociéndolo, mostrando sorpresa por el hecho de que el central fuera el encargado de las ventas.

QUE ROLÊ ALEATÓRIO! 😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Depois de ficar de fora da convocação de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo, Harry Maguire surpreendeu alguns torcedores em Nova York ao aparecer vendendo figurinhas do Mundial!



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Además de esta campaña, el defensor ha sido visto en eventos públicos, programas de podcast y reuniones con seguidores en distintos puntos de Norteamérica, destacando su cercanía con los aficionados.

Una conversación incómoda

Hace algunos días, en el podcast The Rest is Football, conducido por Gary Lineker, Alan Shearer y Joe Cole, Maguire explicó los detalles de la conversación que tuvo con el seleccionador.

“(Tuchel) habla con todos, para ser justos. Así que hace videollamadas a todos... Sí, es una llamada bastante incómoda... Es una forma bastante singular de hacerlo. Probablemente lo hace más difícil para él mismo al ver nuestras reacciones y cosas así”, describió el zaguero.

“Dijo realmente que no podía darme una excusa... Que se inclinó por los cuatro muchachos que llevaron adelante la clasificación, donde sintió que hicieron un buen trabajo durante esos seis partidos. Pero sí, dijo que no podía darme una excusa. Así es el fútbol. Fue duro de aceptar“, admitió el futbolista.

De todas maneras, el propio jugador reconoció que, a pesar de su edad y su experiencia como seleccionado, no esperaba un trato especial: “Tengo 33 años, así que tendría 37 en el próximo Mundial. Se ve muy lejos. Por eso quería ir, no solo a jugar, sino como le dije al entrenador, no exigía ir para ser titular. Me habría conformado con jugar un solo minuto mientras estuviera con los muchachos. Así que sí, fue decepcionante”.

De esta forma Maguire, quien debió ver el triunfo de Inglaterra contra Croacia por 4-2 a la distancia, ahora se alista para presenciar el segundo encuentro que está programado para este martes 23 de junio a partir de las 16.00 horas contra Ghana.