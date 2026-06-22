Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

En la más reciente reunión anual de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos, se presentó un estudio que incluye una advertencia importante: eliminar totalmente el azúcar de una dieta baja en grasas puede tener efectos negativos sobre la salud intestinal y el metabolismo.

En la investigación, los científicos encontraron que dejar de consumir sacarosa, lejos de mejorar algunos indicadores, alteró la microbiota intestinal, provocó inflamación y hasta problemas en el control de la glucosa.

Esto de ninguna manera significa que consumir más azúcar tiene beneficios . En cambio, el mensaje principal es que es preferible una dieta equilibrada en lugar de eliminar un alimento por completo.

Según el equipo de investigadores, los hallazgos podrían ayudar a replantear futuras recomendaciones nutricionales enfocadas en mantener una microbiota intestinal saludable.

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Por qué dejar el azúcar puede ser perjudicial

La investigación fue liderada por Rasheed Ahmad, jefe del Departamento de Inmunología y Microbiología del Instituto de Diabetes Dasman, en Kuwait.

Para el estudio, junto a su equipo, compararon durante 16 semanas a dos grupos de ratones: uno recibió una dieta baja en grasas sin sacarosa y el otro una dieta baja en grasas que sí incluía sacarosa.

A todos los participantes se le evaluaron distintos indicadores relacionados con la salud metabólica, entre ellos, tolerancia a la glucosa, sensibilidad a la insulina, hormonas metabólicas circulantes, microbiota intestinal e inflamación en el colon y el hígado.

Al analizar los resultados finales, los científicos observaron que los ratones alimentados con una dieta libre de sacarosa desarrollaron :

Alteraciones en el control de la glucosa.

Resistencia a la insulina.

Desequilibrio de la microbiota intestinal.

Inflamación intestinal.

Cambios asociados al hígado graso.

Todo esto ocurrió pese a que no presentaron diferencias significativas en el peso corporal con el grupo que sí consumía sacarosa.

Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

“Los resultados sugieren que la eliminación total de la sacarosa de una dieta baja en grasas puede afectar negativamente la microbiota intestinal y la salud metabólica”, dijo Ahmad, en un comunicado de la Sociedad Endocrinológica.

El investigador añadió que “el estudio subraya la importancia de mantener un equilibrio adecuado de carbohidratos en la dieta, para favorecer la homeostasis intestinal e inmunitaria” .

Las consecuencias de eliminar el azúcar

Los investigadores explicaron que, hasta la fecha, se desconocían las consecuencias de eliminar completamente el azúcar en el contexto de una dieta baja en grasas.

Por tanto, a su juicio, este trabajo podría influir en futuras recomendaciones alimentarias , ya que el foco estaría puesto sobre la salud de la microbiota intestinal, en lugar de centrar las estrategias únicamente en restringir el consumo de azúcares.

Además, plantean que, a largo plazo, estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de mejores estrategias para prevenir y controlar trastornos metabólicos, enfermedad del hígado graso y afecciones inflamatorias crónicas.