Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

El Gobierno activó el Código Azul para distintas zonas del país debido al descenso de las temperaturas durante este domingo 21 de junio y lunes 22 de junio.

La medida regirá desde las 17:00 horas de este domingo y se extenderá hasta las 13:00 horas del lunes.

El Código Azul fue activado para la Región Metropolitana, Rancagua, Los Andes-San Felipe, Talca-Curicó, Chillán y Los Ángeles.

En la Región Metropolitana, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre -1°C y -3°C en valles interiores y sectores de la Cordillera de la Costa, mientras que en zonas precordilleranas podrían caer hasta rangos de -2°C y -4°C, según el aviso meteorológico.

La estrategia busca reforzar la atención a personas en situación de calle durante episodios de bajas temperaturas, mediante operativos que permiten entregar asistencia, abrigo, alimentación y apoyo para el traslado a albergues o refugios habilitados.

Desde el Gobierno llamaron a la ciudadanía a levantar alertas en caso de ver a una persona en situación de calle que pueda requerir ayuda.

Para reportar un caso, está disponible el Fono Calle 800 104 777, opción 0. También se puede ingresar al sitio codigoazul.gob.cl.

¿Qué es el Código Azul?

El Código Azul es una estrategia complementaria al Plan Protege Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se activa durante los meses de invierno cuando las condiciones climáticas pueden poner en riesgo la vida o salud de personas en situación de calle.

La medida permite reforzar la oferta regular de atención mediante equipos móviles y, en algunos casos, refugios adicionales para enfrentar episodios de frío, lluvia o temperaturas especialmente bajas.