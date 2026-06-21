SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    La alerta estará vigente desde las 17:00 horas de este domingo 21 de junio hasta las 13:00 horas del lunes 22. La medida busca reforzar la atención a personas en situación de calle ante condiciones climáticas de riesgo.

    Por 
    Felipe Rivera
    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa donde rige la medida JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Gobierno activó el Código Azul para distintas zonas del país debido al descenso de las temperaturas durante este domingo 21 de junio y lunes 22 de junio.

    La medida regirá desde las 17:00 horas de este domingo y se extenderá hasta las 13:00 horas del lunes.

    El Código Azul fue activado para la Región Metropolitana, Rancagua, Los Andes-San Felipe, Talca-Curicó, Chillán y Los Ángeles.

    En la Región Metropolitana, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre -1°C y -3°C en valles interiores y sectores de la Cordillera de la Costa, mientras que en zonas precordilleranas podrían caer hasta rangos de -2°C y -4°C, según el aviso meteorológico.

    La estrategia busca reforzar la atención a personas en situación de calle durante episodios de bajas temperaturas, mediante operativos que permiten entregar asistencia, abrigo, alimentación y apoyo para el traslado a albergues o refugios habilitados.

    Desde el Gobierno llamaron a la ciudadanía a levantar alertas en caso de ver a una persona en situación de calle que pueda requerir ayuda.

    Para reportar un caso, está disponible el Fono Calle 800 104 777, opción 0. También se puede ingresar al sitio codigoazul.gob.cl.

    ¿Qué es el Código Azul?

    El Código Azul es una estrategia complementaria al Plan Protege Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se activa durante los meses de invierno cuando las condiciones climáticas pueden poner en riesgo la vida o salud de personas en situación de calle.

    La medida permite reforzar la oferta regular de atención mediante equipos móviles y, en algunos casos, refugios adicionales para enfrentar episodios de frío, lluvia o temperaturas especialmente bajas.

    Lee también:

    Más sobre:Código AzulTemperaturasBajas temperaturasGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Wulf hace un llamado a “respetar la confidencialidad” de niños haitianos y evitar la difusión de antecedentes

    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar su voto en contra a la acusación constitucional contra Grau

    Qatar reporta explosión por “incidente técnico” en uno de los mayores centros de gas licuado en Medio Oriente

    Parlamentarios de O’Higgins rechazan eventual uso de cárcel de Rancagua como “plan B” a la ampliación de Santiago 1

    Bancada UDI propone sumar 10 nuevas incivilidades al Registro de Vándalos

    “Rancagua no puede enterarse por televisión”: alcalde Agliati emplaza al gobierno por eventual ampliación de cárcel

    Lo más leído

    1.
    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Wulf hace un llamado a “respetar la confidencialidad” de niños haitianos y evitar la difusión de antecedentes
    Chile

    Wulf hace un llamado a “respetar la confidencialidad” de niños haitianos y evitar la difusión de antecedentes

    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar su voto en contra a la acusación constitucional contra Grau

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    La millonaria inversión de Sartor en Miami que divide aguas y alienta esperanzas
    Negocios

    La millonaria inversión de Sartor en Miami que divide aguas y alienta esperanzas

    Stefano Scarpetta, economista jefe de la OCDE: “El acuerdo de paz, sin duda, tendrá un efecto en Chile”

    El plan laboral que traza el gobierno para enfrentar la crisis de empleo

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones
    Tendencias

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones

    Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    En vivo: la U, sin Gago en la banca, debuta en la Copa Chile ante Santiago Wanderers
    El Deportivo

    En vivo: la U, sin Gago en la banca, debuta en la Copa Chile ante Santiago Wanderers

    Bélgica no despega: cosecha un amargo empate ante Irán y complica su clasificación a la próxima ronda del Mundial

    Joaquín Niemann se agranda en la última ronda y cierra su mejor US Open dentro del top ten

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly

    Bookfluencers chilenos, el triunfo de la literatura en las redes sociales

    Hoy como ayer

    Qatar reporta explosión por “incidente técnico” en uno de los mayores centros de gas licuado en Medio Oriente
    Mundo

    Qatar reporta explosión por “incidente técnico” en uno de los mayores centros de gas licuado en Medio Oriente

    Bolivia baja a 28 los bloqueos activos tras primera jornada de estado de excepción

    Muere a los 94 años Ramiro Valdés, histórico dirigente de la Revolución Cubana

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago