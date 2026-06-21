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    Wulf hace un llamado a “respetar la confidencialidad” de niños haitianos y evitar la difusión de antecedentes

    La titular de Desarrollo Social y Familia precisó que el foco debe estar en "la activación oportuna de las medidas administrativas, judiciales o especializadas que correspondan, con estricto resguardo de la confidencialidad de su información”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, realizó un balance del trabajo investigativo desarrollado este fin de semana en torno a la de niños haitianos que habrían ingresado a Chile, presuntamente de manera ilegal, para el proceso de reunificación familiar entre 2024 y 2025.

    La secretaria de Estado sostuvo que durante el fin de semana siguieron trabajando en esclarecer la situación de los más de 64 casos de menores contenidos en un preinforme de la Contraloría General de la República (CGR).

    “Es una materia sensible y prioritaria, y su protección integral orienta cada una de nuestras decisiones. Para ello se ha recalcado que cada institución actúa dentro de sus competencias y conforme a los protocolos vigentes", sostuvo Wulf a través de X.

    “Los antecedentes propios de la esfera investigativa se abordan con la reserva que la ley exige, sin compartir información por vías informales. Hacemos un llamado a respetar la confidencialidad y la vida privada de cada uno de estos niños y adolescentes, evitando la difusión de sus antecedentes. Su resguardo es una responsabilidad compartida“, agregó

    La jefa de cartera de Desarrollo Social, quien fue designada por el Presidente José Antonio Kast para liderar el trabajo investigativo en torno al caso, apuntó que el foco debe ser la “protección integral de los niños y adolescentes, el resguardo de su bienestar”.

    Asimismo, Wulf preciso que el foco debe estar en la activación oportuna de las medidas administrativas, judiciales o especializadas que correspondan, con estricto resguardo de la confidencialidad de su información”.

    En ese sentido, la ministra señaló que el Ejecutivo seguirá trabajando de “manera coordinada y rigurosa”. Wulf sostuvo, además, que “el Estado debe responder de forma articulada, centrada en su protección y en el esclarecimiento de lo ocurrido en estos años. A eso estamos dedicados”.

    Las declaraciones se enmarcan tras el despliegue de diversos equipos municipales para dar con el paradero de los niños, niñas y adolescentes que figuran en el listado de Contraloría.

    En concreto, aparecieron 37 niños en la comuna de Estación Central la mañana del sábado, otros cuatro niños haitianos en Graneros, Región de O’Higgins; seis en la comuna de Romeral en la Región del Maule y otros casos en Temuco, Región de la Araucanía.

    Con todo, el último balance oficial entregado por Wulf detalló que la Policía de Investigaciones (PDI) logró identificar a 33 de los 64 niños y adolescentes contenidos en el preinforme de Contraloría, quienes están con sus familias.

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