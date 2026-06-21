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    “Rancagua no puede enterarse por televisión”: alcalde Agliati emplaza al gobierno por eventual ampliación de cárcel

    Raimundo Agliati reaccionó a los dichos del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien planteó que Rancagua podría ser un “plan B” si se frena la ampliación de Santiago 1. El jefe comunal pidió información oficial, antecedentes técnicos y diálogo con la ciudad.

    Por 
    Felipe Rivera
    “Rancagua no puede enterarse por televisión”: alcalde Agliati pide explicaciones por eventual ampliación de cárcel

    Rancagua no puede enterarse por televisión de una decisión que pueda afectar directamente a nuestra ciudad”, afirmó el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, luego de que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, planteara que la cárcel concesionada de Rancagua podría ser un “plan B” si se frena la ampliación de Santiago 1.

    En entrevista con Estado Nacional de TVN, Silva sostuvo que el Gobierno insistirá en defender la ampliación del penal capitalino, actualmente entrampada judicialmente. Sin embargo, reconoció que una alternativa sería adelantar el proyecto de ampliación del recinto penitenciario de Rancagua, ubicado en el bypass.

    “Tenemos un plan B y sería Rancagua”, señaló el subsecretario en el programa.

    La respuesta del alcalde no tardó. Agliati cuestionó la falta de comunicación previa con la comuna y pidió que cualquier evaluación de este tipo sea informada oficialmente a las autoridades locales y a la comunidad.

    “Si el Gobierno está evaluando adelantar la ampliación de un recinto penitenciario, primero debe siempre informar oficialmente a la comunidad y a sus autoridades”, sostuvo.

    El jefe comunal recalcó que la prioridad del municipio está puesta en la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de Rancagua. Por eso, afirmó que un “proyecto de esta magnitud, de esta envergadura, siempre debe venir acompañado de antecedentes técnicos, medidas de mitigación y, sobre todo, un diálogo transparente con la ciudad”.

    Agliati también apuntó a que la crisis penitenciaria de la Región Metropolitana no puede resolverse trasladando el problema a otras comunas sin una conversación previa.

    El debate surge luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago ordenara detener los trámites vinculados a la ampliación de Santiago 1, proyecto que contempla sumar cerca de 1.200 plazas en el paño Pedro Montt. Según Silva, la discusión está ahora en manos de la Corte de Apelaciones, que deberá resolver si mantiene o no la medida precautoria que mantiene paralizados los trámites.

    “Hoy Rancagua merece respeto y participación frente a cualquier decisión que pueda afectar la calidad de vida de nuestros vecinos y el futuro desarrollo de nuestra ciudad”, cerró.

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