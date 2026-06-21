La decisión del diputado Diego Schalper de votar en contra de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau abrió un nuevo flanco al interior de la derecha, luego de que parlamentarios del Partido Republicano salieran a cuestionar la postura del jefe de bancada de Renovación Nacional.

El diputado José Carlos Meza planteó en X que “confundir la apertura al diálogo con la complacencia ante la irresponsabilidad” constituye un error que, a su juicio, ya le ha costado caro a RN. Su comentario se suma a otras reacciones del sector republicano, que ha defendido la ofensiva constitucional contra el extitular de Hacienda.

En la misma línea, el diputado republicano Luis Sánchez calificó como un “lamentable error” que Schalper no apoye el libelo acusatorio. Según consignó BioBioChile, el parlamentario sostuvo que “quien vote en contra se hará cómplice de normalizar la mediocridad extrema”.

Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar rechazo a acusación contra Grau Partido Republicano

A esas críticas se sumó el diputado republicano Agustín Romero, quien apuntó a la responsabilidad política que, a su juicio, deben asumir quienes decidan rechazar la acusación.

“Cada diputado es libre de votar como estime conveniente, pero también debe asumir la responsabilidad de su decisión. Si el diputado Schalper decide rechazar esta acusación, tendrá que explicar por qué considera que las actuaciones económicas del gobierno de Boric y sus consecuencias sobre las finanzas públicas, no ameritan responsabilidad política alguna”, sostuvo.

En esa línea, Romero agregó que desde su sector tienen una visión distinta sobre el mérito de la acusación. “Nosotros creemos exactamente lo contrario. Cuando se cometen errores graves, alguien debe responder ante los chilenos”, afirmó.

Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar su voto en contra a la acusación constitucional contra Grau

Los cuestionamientos surgieron luego de que Schalper explicitara en Mesa Central de Canal 13, que “va a haber un grupo de diputados” que tomará la decisión de votar en contra de la acusación contra Grau.

El parlamentario de RN ha defendido su postura argumentando que el país debe evitar una “tercera temporada” de acusaciones constitucionales. Además, junto al senador Luciano Cruz-Coke, impulsa una reforma para elevar las exigencias de este tipo de acciones.

Según Schalper, el objetivo es “devolver el foco donde tiene que estar” y evitar que el Congreso siga destinando tiempo a disputas que, a su juicio, profundizan la polarización política.

Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar rechazo a acusación contra Grau Pablo Vásquez R.

Jiles critica y Cruz-Coke respalda

Las reacciones no se limitaron al Partido Republicano. La diputada Pamela Jiles también cuestionó la decisión de Schalper y afirmó que “con estos amiguitos, el Gobierno no necesita enemigos”, retomando sus críticas a lo que anteriormente calificó como la “derechita cobarde”.

De acuerdo con BioBioChile, Jiles sostuvo que sectores de la derecha terminarían llegando a acuerdos con el socialismo democrático y anticipó que votará a favor de la acusación contra Grau.

En contraste, el senador Luciano Cruz-Coke respaldó públicamente a Schalper y cuestionó el uso recurrente de las acusaciones constitucionales como herramienta política.

“El show de acusaciones constitucionales como arma contingente debe terminar. Malversar instrumentos constitucionales daña al país. La ineptitud no es infracción constitucional. Esto no distingue sector político, seriedad y sensatez deben imperar en el Congreso”, señaló.

Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar rechazo a acusación contra Grau

Tras los cuestionamientos de Sánchez, Schalper respondió también por X, pidiendo respetar las distintas visiones dentro del sector. En ese contexto, recordó que a RN también le tocó aceptar cuando republicanos votaron en contra de la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos, en medio del caso indultos.

“Vamos a marcar punto de inflexión en esta dinámica de indolencia y polarización que le hace mal a los gobiernos y a Chile”, afirmó el diputado.

La acusación constitucional contra Nicolás Grau será revisada esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de diferencias dentro del oficialismo sobre el mérito político y jurídico del libelo.