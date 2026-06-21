SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar su voto en contra a la acusación constitucional contra Grau

    Parlamentarios del Partido Republicano criticaron la decisión del jefe de bancada de RN, quien afirmó que votará en contra del libelo contra el exministro. En paralelo, Pamela Jiles también apuntó contra el diputado, mientras que Luciano Cruz-Coke respaldó su postura.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar rechazo a acusación contra Grau

    La decisión del diputado Diego Schalper de votar en contra de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau abrió un nuevo flanco al interior de la derecha, luego de que parlamentarios del Partido Republicano salieran a cuestionar la postura del jefe de bancada de Renovación Nacional.

    El diputado José Carlos Meza planteó en X que “confundir la apertura al diálogo con la complacencia ante la irresponsabilidad” constituye un error que, a su juicio, ya le ha costado caro a RN. Su comentario se suma a otras reacciones del sector republicano, que ha defendido la ofensiva constitucional contra el extitular de Hacienda.

    En la misma línea, el diputado republicano Luis Sánchez calificó como un “lamentable error” que Schalper no apoye el libelo acusatorio. Según consignó BioBioChile, el parlamentario sostuvo que “quien vote en contra se hará cómplice de normalizar la mediocridad extrema”.

    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar rechazo a acusación contra Grau Partido Republicano

    A esas críticas se sumó el diputado republicano Agustín Romero, quien apuntó a la responsabilidad política que, a su juicio, deben asumir quienes decidan rechazar la acusación.

    “Cada diputado es libre de votar como estime conveniente, pero también debe asumir la responsabilidad de su decisión. Si el diputado Schalper decide rechazar esta acusación, tendrá que explicar por qué considera que las actuaciones económicas del gobierno de Boric y sus consecuencias sobre las finanzas públicas, no ameritan responsabilidad política alguna”, sostuvo.

    En esa línea, Romero agregó que desde su sector tienen una visión distinta sobre el mérito de la acusación. “Nosotros creemos exactamente lo contrario. Cuando se cometen errores graves, alguien debe responder ante los chilenos”, afirmó.

    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar su voto en contra a la acusación constitucional contra Grau

    Los cuestionamientos surgieron luego de que Schalper explicitara en Mesa Central de Canal 13, que “va a haber un grupo de diputados” que tomará la decisión de votar en contra de la acusación contra Grau.

    El parlamentario de RN ha defendido su postura argumentando que el país debe evitar una “tercera temporada” de acusaciones constitucionales. Además, junto al senador Luciano Cruz-Coke, impulsa una reforma para elevar las exigencias de este tipo de acciones.

    Según Schalper, el objetivo es “devolver el foco donde tiene que estar” y evitar que el Congreso siga destinando tiempo a disputas que, a su juicio, profundizan la polarización política.

    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar rechazo a acusación contra Grau Pablo Vásquez R.

    Jiles critica y Cruz-Coke respalda

    Las reacciones no se limitaron al Partido Republicano. La diputada Pamela Jiles también cuestionó la decisión de Schalper y afirmó que “con estos amiguitos, el Gobierno no necesita enemigos”, retomando sus críticas a lo que anteriormente calificó como la “derechita cobarde”.

    De acuerdo con BioBioChile, Jiles sostuvo que sectores de la derecha terminarían llegando a acuerdos con el socialismo democrático y anticipó que votará a favor de la acusación contra Grau.

    En contraste, el senador Luciano Cruz-Coke respaldó públicamente a Schalper y cuestionó el uso recurrente de las acusaciones constitucionales como herramienta política.

    “El show de acusaciones constitucionales como arma contingente debe terminar. Malversar instrumentos constitucionales daña al país. La ineptitud no es infracción constitucional. Esto no distingue sector político, seriedad y sensatez deben imperar en el Congreso”, señaló.

    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar rechazo a acusación contra Grau

    Tras los cuestionamientos de Sánchez, Schalper respondió también por X, pidiendo respetar las distintas visiones dentro del sector. En ese contexto, recordó que a RN también le tocó aceptar cuando republicanos votaron en contra de la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos, en medio del caso indultos.

    “Vamos a marcar punto de inflexión en esta dinámica de indolencia y polarización que le hace mal a los gobiernos y a Chile”, afirmó el diputado.

    La acusación constitucional contra Nicolás Grau será revisada esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de diferencias dentro del oficialismo sobre el mérito político y jurídico del libelo.

    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar rechazo a acusación contra Grau Dedvi Missene
    Más sobre:RepublicanosDiego SchalperAcusación ConstitucionalParlamentariosCongresoNicolás Grau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Wulf hace un llamado a “respetar la confidencialidad” de niños haitianos y evitar la difusión de antecedentes

    Qatar reporta explosión por “incidente técnico” en uno de los mayores centros de gas licuado en Medio Oriente

    Parlamentarios de O’Higgins rechazan eventual uso de cárcel de Rancagua como “plan B” a la ampliación de Santiago 1

    Bancada UDI propone sumar 10 nuevas incivilidades al Registro de Vándalos

    “Rancagua no puede enterarse por televisión”: alcalde Agliati emplaza al gobierno por eventual ampliación de cárcel

    Bolivia baja a 28 los bloqueos activos tras primera jornada de estado de excepción

    Lo más leído

    1.
    Embargos del CAE, niños haitianos y Cuba: las definiciones de Lautaro Carmona en el aniversario del PC

    Embargos del CAE, niños haitianos y Cuba: las definiciones de Lautaro Carmona en el aniversario del PC

    2.
    Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle

    Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle

    3.
    Megarreforma: el costo para La Moneda de ganar por un voto

    Megarreforma: el costo para La Moneda de ganar por un voto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Wulf hace un llamado a “respetar la confidencialidad” de niños haitianos y evitar la difusión de antecedentes
    Chile

    Wulf hace un llamado a “respetar la confidencialidad” de niños haitianos y evitar la difusión de antecedentes

    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar su voto en contra a la acusación constitucional contra Grau

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”
    Negocios

    Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”

    La millonaria inversión de Sartor en Miami que divide aguas y alienta esperanzas

    Stefano Scarpetta, economista jefe de la OCDE: “El acuerdo de paz, sin duda, tendrá un efecto en Chile”

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones
    Tendencias

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones

    Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    En vivo: la U, sin Gago en la banca, debuta en la Copa Chile ante Santiago Wanderers
    El Deportivo

    En vivo: la U, sin Gago en la banca, debuta en la Copa Chile ante Santiago Wanderers

    Bélgica no despega: cosecha un amargo empate ante Irán y complica su clasificación a la próxima ronda del Mundial

    Joaquín Niemann se agranda en la última ronda y cierra su mejor US Open dentro del top ten

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly

    Bookfluencers chilenos, el triunfo de la literatura en las redes sociales

    Hoy como ayer

    Qatar reporta explosión por “incidente técnico” en uno de los mayores centros de gas licuado en Medio Oriente
    Mundo

    Qatar reporta explosión por “incidente técnico” en uno de los mayores centros de gas licuado en Medio Oriente

    Bolivia baja a 28 los bloqueos activos tras primera jornada de estado de excepción

    Muere a los 94 años Ramiro Valdés, histórico dirigente de la Revolución Cubana

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago