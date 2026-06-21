Qatar reporta explosión por “incidente técnico” en uno de los mayores centros de gas licuado en Medio Oriente

El Ministerio del Interior de Qatar informó este domingo sobre la explosión “interna” ocurrida en la zona industrial de Ras Laffan, uno de los centros de producción de gas natural licuado más importantes de la región, debido a un “incidente técnico”.

“Ha ocurrido una explosión interna en una de las fábricas de la zona industrial de Ras Laffan tras un incidente técnico y los equipos de defensa civil han respondido al incidente”, publicó la cartera en redes sociales.

An internal explosion occurred at a factory in Ras Laffan Industrial City due to a technical incident. Civil Defence teams are handling the incident, with no injuries or leaks reported that may pose a threat to public safety.#moiqatar — Ministry of Interior - Qatar (@MOI_QatarEn) June 21, 2026

En ese sentido, el ministerio del Interior qatarí anunció que el incidente fue causado a raíz de un “mal funcionamiento técnico” durante las operaciones en una fábrica en la ciudad industrial de Ras Laffan.

Asimismo, las autoridades reportaron varios lesionados, “sin fugas que representen una amenaza para la seguridad pública”.

Según la cartera, las autoridades competentes y equipos de emergencia se encuentran en terreno respondiendo al incidente.

Ras Laffan había sido atacado previamente durante el conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel, además de Irán, pues c onstituye uno de los centros de producción de gas natural licuado más importantes de la región.

En aquella instancia, Qatar señaló a Irán por el ataque, pero Teherán argumentó que su objetivo eran activos vinculados a Estados Unidos.