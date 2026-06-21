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    Política

    Bancada UDI propone sumar 10 nuevas incivilidades al Registro de Vándalos

    Los diputados Eduardo Cretton, Jaime Coloma y Daniel Lilayu anunciaron indicaciones para ampliar el catálogo del proyecto impulsado por el Gobierno, incorporando conductas como transitar por la berma, ruidos molestos reiterados y tomas de propiedades.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bancada UDI propone sumar 10 nuevas incivilidades al Registro de Vándalos

    Los diputados Eduardo Cretton, Jaime Coloma y Daniel Lilayu anunciaron, en representación de la Bancada UDI, la presentación de indicaciones para incorporar 10 nuevas incivilidades al Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa ingresada por el Gobierno al Congreso.

    El proyecto, anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, busca restringir el acceso a beneficios sociales a quienes cometan determinados delitos o faltas. La propuesta del Ejecutivo contempla 23 delitos catalogados como “actos vandálicos” y 10 incivilidades, de las cuales seis corresponden a faltas y cuatro a conductas delictivas.

    Sin embargo, los parlamentarios gremialistas plantearon que el catálogo debe ser ampliado para incluir otras conductas que, a su juicio, afectan la convivencia cotidiana y generan una sensación de impunidad en la ciudadanía.

    José Antonio Kast reafirma promesa de "Rol Único de Vándalos".

    Entre las nuevas infracciones propuestas se encuentran transitar por la berma o por pistas de emergencia en autopistas y carreteras para evitar la congestión, arrojar basura desde vehículos y modificar los tubos de escape de automóviles o motocicletas para amplificar el sonido del motor.

    “Estas tres acciones, que para algunos pueden parecer menores, terminan afectando directamente la convivencia vial, la seguridad de las personas y su calidad de vida”, señalaron los legisladores.

    En esa línea, agregaron que dichas conductas “se han vuelto cada vez más frecuentes”, provocando una “percepción de impunidad” respecto de quienes transitan por la berma, lanzan basura desde vehículos o generan ruidos excesivos con sistemas de escape modificados.

    “Por eso es necesario incorporarlas al Registro de Vándalos e Incivilidades, de modo que puedan ser sancionadas como corresponde”, afirmaron.

    Bancada UDI propone sumar 10 nuevas incivilidades al Registro de Vándalos

    Los diputados de la UDI también propusieron sumar otras infracciones vinculadas al tránsito, como circular con la patente tapada o adulterada, estacionar en espacios destinados a personas con discapacidad o frente a grifos, abandonar vehículos en la vía pública que no registren encargo por robo y participar en carreras clandestinas.

    Además, plantearon incluir la toma de viviendas y predios particulares, la provocación reiterada de ruidos molestos en condominios o espacios públicos, la instalación de rucos, el ultraje a emblemas nacionales y la agresión a bomberos durante emergencias.

    “Creemos que la incorporación de estas y otras incivilidades permite dar una respuesta más efectiva frente a conductas que afectan la vida cotidiana, generan molestia y, en muchos casos, dejan la sensación de impunidad”, indicaron.

    Finalmente, los parlamentarios sostuvieron que se trata de situaciones que “deterioran la convivencia y el respeto por las normas básicas”, por lo que afirmaron que resulta necesario avanzar en sanciones más severas.

    Más sobre:UDIRegistro de VándalosIncivilidadesParlamentariosCongresoPolíticos

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