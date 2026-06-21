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    EN VIVO

    En vivo: la U, sin Gago en la banca, debuta en la Copa Chile ante Santiago Wanderers

    Los azules se estrenan en el certamen luego de que su técnico sufriera un infarto. Recibirán a los caturros en el Nacional.

    Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Universidad de Chile 2-1 Santiago Wanderers

    Gol de Wanderers

    46′. A los 17, Camarda anotó el descuento para los caturros.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. Los azules vencen por 2-0 a los caturros.

    Finaliza el primer tiempo

    45+3′. Termina la mitad inicial. La U está superando a Santiago Wanderers.

    Gol de la U

    42′. Gran contragolpe de la U que finaliza Maximiliano Guerrero para estirar su ventaja.

    Gol de la U

    22′. Morales desbordó por la izquierda y sacó un potente centró que provocó el autogol de Valenzuela.

    La U domina el juego

    10′. Los azules han avisado con un par de remates de media distancia, aunque sin éxito. De todas formas, dominan el juego e imponen su ritmo.

    La U tuvo el primero

    2′. Guerrero habilitó a Lucero entre líneas, pero el ariete perdió el mano a mano ante el achique de Martínez.

    Inicia el partido

    1′. Ya se juega en el Nacional. La U debuta en la Copa Chile recibiendo a Santiago Wanderers.

    La oncena de Wanderers

    La alineación de la U

    Los azules cuentan con varias bajas para afrontar el cotejo.

    Wanderers, ya con dos partidos jugados

    Si bien es el debut de la U en el certamen, no será el estreno de Santiago Wanderers. Los caturros ya jugaron dos encuentros ante Unión San Felipe. Acumulan tres puntos en el Grupo D tras consechar un triunfo y un empate.

    Dirige Coloccini

    El técnico fue operado de urgencia y quedó en observación. El parte médico indicó que se encuentra en un buen estado.

    Por otra parte, será su ayudante Fabricio Coloccini quien se hará cargo del equipo azul.

    Sin Gago

    Los azules se estrenan en el tradicional certamen criollo sin Fernando Gago en el banco.

    El técnico argentino sufrió un infarto agudo al miocardio después del triunfo ante O’Higgins, en un duelo que marcó el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el estreno de Universidad de Chile en la Chile. Los azules reciben a Santiago Wanderers.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

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