En vivo: la U, sin Gago en la banca, debuta en la Copa Chile ante Santiago Wanderers
Los azules se estrenan en el certamen luego de que su técnico sufriera un infarto. Recibirán a los caturros en el Nacional.
Minuto a minuto
Universidad de Chile 2-1 Santiago Wanderers
Gol de Wanderers
46′. A los 17, Camarda anotó el descuento para los caturros.
Inicia el segundo tiempo
46′. Los azules vencen por 2-0 a los caturros.
Finaliza el primer tiempo
45+3′. Termina la mitad inicial. La U está superando a Santiago Wanderers.
Gol de la U
42′. Gran contragolpe de la U que finaliza Maximiliano Guerrero para estirar su ventaja.
Gol de la U
22′. Morales desbordó por la izquierda y sacó un potente centró que provocó el autogol de Valenzuela.
La U domina el juego
10′. Los azules han avisado con un par de remates de media distancia, aunque sin éxito. De todas formas, dominan el juego e imponen su ritmo.
La U tuvo el primero
2′. Guerrero habilitó a Lucero entre líneas, pero el ariete perdió el mano a mano ante el achique de Martínez.
Inicia el partido
1′. Ya se juega en el Nacional. La U debuta en la Copa Chile recibiendo a Santiago Wanderers.
La oncena de Wanderers
La alineación de la U
Los azules cuentan con varias bajas para afrontar el cotejo.
Wanderers, ya con dos partidos jugados
Si bien es el debut de la U en el certamen, no será el estreno de Santiago Wanderers. Los caturros ya jugaron dos encuentros ante Unión San Felipe. Acumulan tres puntos en el Grupo D tras consechar un triunfo y un empate.
Dirige Coloccini
El técnico fue operado de urgencia y quedó en observación. El parte médico indicó que se encuentra en un buen estado.
Por otra parte, será su ayudante Fabricio Coloccini quien se hará cargo del equipo azul.
Sin Gago
Los azules se estrenan en el tradicional certamen criollo sin Fernando Gago en el banco.
El técnico argentino sufrió un infarto agudo al miocardio después del triunfo ante O’Higgins, en un duelo que marcó el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el estreno de Universidad de Chile en la Chile. Los azules reciben a Santiago Wanderers.
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