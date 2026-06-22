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    Irán y Estados Unidos concluyen primera ronda de negociaciones con “avances alentadores”, según los países mediadores

    Washington y Teherán “han acordado la creación de un Comité de Alto Nivel que supervisará políticamente la mediación” y al cual informarán “periódicamente” los negociadores principales.

    Por 
    Europa Press
    Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar en X

    Pakistán y Qatar, países mediadores en las negociaciones abiertas entre Estados Unidos y Qatar en la localidad suiza de Burgenstock, han afirmado en la madrugada de este lunes que la primera sesión “se ha desarrollado en un ambiente positivo” y ha resultado en “avances alentadores”.

    “La primera sesión de conversaciones de alto nivel en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha concluido”, han indicado Islamabad y Doha en un comunicado conjunto en el que han subrayado que la cumbre “se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo” y que “se han logrado avances alentadores”, entre los que han destacado “la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas”.

    Además, Washington y Teherán “han acordado la creación de un Comité de Alto Nivel que supervisará políticamente la mediación” y al cual informarán “periódicamente” los negociadores principales. Estos, recoge el comunicado, “dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de controversias para garantizar la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento”.

    Asimismo, según los plazos previstos, el citado comité ha acordado una “hoja de ruta para alcanzar un acuerdo” en 60 días, “sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas”.

    El documento incide también en el establecimiento de “una línea de comunicación entre las partes” durante este período a fin de “evitar incidentes y malentendidos (y) con el objetivo de garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz”, uno de los principales puntos calientes de las negociaciones.

    Más sobre:IránEstados UnidosNegociaciones

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