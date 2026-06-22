SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigan homicidio frustrado con arma de fuego contra conductor en Peñalolén: víctima chocó vivienda

    La víctima fue trasladada hasta el Hospital Luis Tisné, en la misma comuna, para atender sus heridas. La PDI indaga la dinámica y busca a los autores del crimen.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Personal de Policía de Investigaciones SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La mañana de este domingo un conductor fue víctima de un homicidio frustrado en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana, perpetrado por el copiloto de otro auto.

    El hecho ocurrió temprano, en la calle Valenzuela, donde el automovilista fue interceptado por desconocidos que dispararon en su contra.

    Lo anterior desencadenó que el hombre chocara contra el cierre perimetral de una vivienda.

    Con todo, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Luis Tisné para atender sus lesiones.

    El inspector Nelson Morales, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, detalló que el equipo especializado se trasladó hasta el lugar junto al Laboratorio de Criminalística para realizar las primeras diligencias.

    “Conforme a los antecedentes recopilados el sitio del suceso se estableció que la víctima, quien se trasladaba en un vehículo particular, es interceptada por otro vehículo, del cual desciende el copiloto, quien, premunido con un arma de fuego, efectúa diversos disparos lesionando a este mismo, producto del cual este colisiona con el cierre perimetral de un domicilio del sector”, confirmó Morales.

    Las diligencias continúan para esclarecer la dinámica del hecho, y establecer la identidad del atacante. Al cierre de esta nota, no se reportaban personas detenidas.

    Más sobre:PolicialNacionalPDIPeñalolénHomicidio frustradoSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica

    Vodanovic, Sichel, Desbordes y Toledo son las figuras políticas mejor evaluadas y Boric aparece como principal referente de la oposición

    Abelardo de la Espriella es el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro

    Admirador de Trump, Milei y Bukele: así es Abelardo de la Espriella

    Chile ante el desplazamiento forzado: más allá de la urgencia

    Teherán anuncia la suspensión de las conversaciones tras las amenazas de Trump de atacar a Irán

    Lo más leído

    1.
    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    2.
    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    3.
    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    4.
    Detienen a sujeto acusado de amputar orejas y colas a perros sin ser veterinario en Huechuraba

    Detienen a sujeto acusado de amputar orejas y colas a perros sin ser veterinario en Huechuraba

    5.
    Tras acciones por reconstrucción en El Olivar: Poduje anticipa nuevas denuncias en tres Serviu regionales

    Tras acciones por reconstrucción en El Olivar: Poduje anticipa nuevas denuncias en tres Serviu regionales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas: revisa dónde rige la medida

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica
    Chile

    Envían a prisión preventiva a dos venezolanos por tráfico de migrantes en paso clandestino en la frontera de Arica

    Investigan homicidio frustrado con arma de fuego contra conductor en Peñalolén: víctima chocó vivienda

    Vodanovic, Sichel, Desbordes y Toledo son las figuras políticas mejor evaluadas y Boric aparece como principal referente de la oposición

    La millonaria inversión de Sartor en Miami que divide aguas y alienta esperanzas
    Negocios

    La millonaria inversión de Sartor en Miami que divide aguas y alienta esperanzas

    Stefano Scarpetta, economista jefe de la OCDE: “El acuerdo de paz, sin duda, tendrá un efecto en Chile”

    El plan laboral que traza el gobierno para enfrentar la crisis de empleo

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones
    Tendencias

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones

    Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    La primera victoria del grupo G en el Mundial: Mohamed Salah lidera la remontada de Egipto sobre Nueva Zelanda
    El Deportivo

    La primera victoria del grupo G en el Mundial: Mohamed Salah lidera la remontada de Egipto sobre Nueva Zelanda

    La desazón de Bielsa tras el empate ante Cabo Verde que enreda a Uruguay en el Mundial: “A lo mejor, yo me equivoco”

    La reacción de Luis Suárez tras la nueva decepción de la Uruguay de Bielsa ante Cabo Verde

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Nunca dije nada inteligente: un relato de Jaime Bayly

    Bookfluencers chilenos, el triunfo de la literatura en las redes sociales

    Hoy como ayer

    Abelardo de la Espriella es el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro
    Mundo

    Abelardo de la Espriella es el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro

    Admirador de Trump, Milei y Bukele: así es Abelardo de la Espriella

    Chile ante el desplazamiento forzado: más allá de la urgencia

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago