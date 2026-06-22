Investigan homicidio frustrado con arma de fuego contra conductor en Peñalolén: víctima chocó vivienda

La mañana de este domingo un conductor fue víctima de un homicidio frustrado en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana, perpetrado por el copiloto de otro auto.

El hecho ocurrió temprano, en la calle Valenzuela, donde el automovilista fue interceptado por desconocidos que dispararon en su contra.

Lo anterior desencadenó que el hombre chocara contra el cierre perimetral de una vivienda.

Con todo, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Luis Tisné para atender sus lesiones.

El inspector Nelson Morales, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, detalló que el equipo especializado se trasladó hasta el lugar junto al Laboratorio de Criminalística para realizar las primeras diligencias.

“Conforme a los antecedentes recopilados el sitio del suceso se estableció que la víctima, quien se trasladaba en un vehículo particular, es interceptada por otro vehículo, del cual desciende el copiloto, quien, premunido con un arma de fuego, efectúa diversos disparos lesionando a este mismo, producto del cual este colisiona con el cierre perimetral de un domicilio del sector”, confirmó Morales.

Las diligencias continúan para esclarecer la dinámica del hecho, y establecer la identidad del atacante. Al cierre de esta nota, no se reportaban personas detenidas.