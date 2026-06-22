Inversión aprobada ambientalmente en primeros 100 días de Kast marca récord y supera a la de tres gobiernos anteriores

En un momento en que las expectativas en Chile apuntan a un repunte del crecimiento económico para el próximo año de la mano de una mayor inversión, el registro de proyectos ingresados y aprobados ambientalmente en los primeros 100 días del gobierno del Presidente José Antonio Kast marca un récord en esos dos ámbitos.

Así, de acuerdo a la información disponible en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), desde que se inició la actual administración el 11 de marzo pasado y hasta este viernes 19 de junio, se han aprobado ambientalmente 85 iniciativas de inversión por un total de US$16.613 millones en las comisiones de evaluación ambiental de todo el país y por parte de la dirección ejecutiva del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) en el caso de proyectos interregionales.

Ello constituye un máximo histórico y supera largamente a lo acontecido en esta materia en el inicio del gobierno de Gabriel Boric (US$6.299 millones) y de las segundas administraciones de Sebastián Piñera (US$3.100 millones) y de Michelle Bachelet (US$5.343 millones).

De igual modo, en los 100 días de partida del Ejecutivo de Kast se han presentado a evaluación ambiental 89 proyectos por US$23.293 millones, lo que también es un récord en monto y aventaja a las últimas tres presidencias (ver infografía).

“Los resultados que hemos obtenido al inicio de esta administración son señales muy importantes para el país, porque reflejan la confianza de los inversionistas para ingresar proyectos a Chile, en el marco de una institucionalidad ambiental sólida, y también una expectativa muy clara de contar con certeza jurídica, plazos más acotados y criterios más uniformes”, destaca la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

Francisca Toledo.

“Hemos demostrado que con decisión y gestión se puede avanzar en reducir plazos y generar instancias que permitan resolver proyectos que requieren una definición, sin que deban esperar más allá de lo razonable o incluso de los plazos legales. Eso fue precisamente lo que nos mandató el Presidente Kast: resolver reclamaciones de más de 50 proyectos en 90 días, tanto en el Comité de Ministros como en la dirección ejecutiva del SEA. Ese compromiso se cumplió, y se cumplió sin reducir los estándares ambientales”, añadió la secretaria de Estado.

Mayo histórico

En el análisis mensual, mayo pasado también anotó un máximo histórico de aprobaciones. Las comisiones de evaluación ambiental del país y la dirección ejecutiva del SEA visaron ambientalmente el mayor monto de inversión en un mes calendario desde que existe registro: US$13.962 millones, lo que supera en más de un 60% el último récord registrado en septiembre de 2025, mes en el que se aprobaron inversiones por US$8.688 millones.

Además, como lo mencionó la ministra Toledo, en estos 100 días iniciales del gobierno se han destrabado más de 50 proyectos que tenían reclamaciones pendientes en el Comité de Ministros o en la dirección ejecutiva del SEA, lo que involucra una inversión de cerca de US$15.253 millones. En particular, en el caso del Comité de Ministros, este sesionó en seis oportunidades en menos de 80 días para revisar 16 iniciativas, lo que, de nuevo, sobrepasa la actividad en el mismo periodo de las administraciones previas. Esto destrabó US$6.961 millones.

“El eje principal de nuestra gestión es la agilización de los procesos de evaluación, sin reducir su calidad, ni su rigor técnico. Hemos avanzado en esa línea con gestión: cumplimos el mandato presidencial de resolver reclamaciones de 51 proyectos y con la aprobación ambiental del mayor monto en un mes desde que existe registro en el SEIA”, destacó por su parte Arturo Farías, director ejecutivo del SEA.

“Estamos realizando un importante trabajo de rectoría técnica y de coordinación con los diversos actores del sistema, con una importante labor de las direcciones regionales del SEA. Nuestra meta es generar una disminución en los plazos de evaluación en un 30%. Estamos convencidos de que vamos en la línea correcta y de que el servicio está preparado para los desafíos que nos hemos trazado”, concluyó Farías.