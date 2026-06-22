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    Desde ropa vintage a videojuegos: así funciona Sotos, el marketplace chileno que busca ser el “eBay latinoamericano”

    Partió en 2024 como un marketplace especializado en moda usada, pero desde este año suma libros, vinilos, videojuegos y consolas, entre otros objetos coleccionables.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Desde ropa vintage a videojuegos: así funciona Sotos, el marketplace chileno que busca ser el “eBay latinoamericano”

    La búsqueda de una chaqueta vintage, una prenda de diseñador, e incluso videojuegos, ya no depende exclusivamente de recorrer ferias o revisar cientos de publicaciones en Facebook Marketplace.

    Desde septiembre de 2024 existe en Chile Sotos, una aplicación que nació para conectar compradores y vendedores de ropa usada, pero que hoy está ampliando rápidamente su alcance hacia nuevas categorías.

    La plataforma fue fundada por Daniel López a partir de una necesidad personal más que de un análisis de mercado.

    “Buscaba prendas específicas, veía documentales de diseñadores y me preguntaba dónde existirá todavía esa ropa. Empecé a comprar en marketplaces del extranjero y cuando volví a Chile sentí que debería existir algo así acá”, comenta López en entrevista con La Tercera.

    La aplicación fue lanzada oficialmente el 16 de septiembre de 2024 y desde entonces ha ido construyendo una comunidad de usuarios interesados tanto en la moda de segunda mano como en piezas únicas difíciles de encontrar en el retail tradicional.

    Uno de los puntos que lo diferencia de otros marketplace, es la función de realizar una oferta por un artículo. Esta en 24 horas puede ser aceptada –o rechazada– por el vendedor.

    Desde ropa vintage a videojuegos: así funciona Sotos, el marketplace chileno que busca convertirse en el “eBay latinoamericano”

    De la ropa a los videojuegos y las consolas

    La principal novedad de Sotos durante este año es la expansión de categorías.

    Lo que comenzó como una plataforma dedicada exclusivamente a la ropa hoy incluye libros, revistas, música, vinilos, videojuegos, consolas, entre otros.

    “Estamos tratando de convertirnos en un marketplace multicategoría (...) Nos hicimos un nombre dentro de este nicho y ahora queremos avanzar. Esto puede sonar de repente como agrandado, pero queremos ser el Ebay de Latinoamérica”, explica López.

    El objetivo es que la aplicación deje de ser asociada únicamente a la moda usada y se transforme en un espacio para comprar y vender prácticamente cualquier objeto de segunda mano.

    ¿Qué cosas se podrán vender en Sotos entonces? “Cualquier cosa que sea más o menos coleccionable y que entre en un buzón de Blue Express”, remarca el fundador.

    Cómo encontrar verdaderas “joyitas”

    Con miles de publicaciones nuevas cada día, encontrar una pieza especial puede parecer difícil.

    Sin embargo, López tiene algunas recomendaciones para quienes buscan prendas únicas.

    “Yo sigo vendedores que sé que suben ropa que me interesa”, comenta.

    Otra estrategia consiste en revisar los favoritos de usuarios cuyo gusto considera confiable.

    “Me meto a los perfiles de amigos que sé que se visten bien y reviso las cosas que les dan me gusta. A veces ahí encuentro prendas que se me habían pasado”, agrega.

    Desde ropa vintage a videojuegos: así funciona Sotos, el marketplace chileno que busca ser el “eBay latinoamericano”

    Cómo funciona la protección al comprador

    Uno de los principales desafíos del comercio de segunda mano es la confianza. Por eso, según López, la seguridad fue una prioridad desde el inicio del proyecto.

    Para evitar fraudes, Sotos mantiene retenido el pago hasta que el comprador recibe la prenda y verifica que corresponde a lo descrito. Solo entonces el dinero se libera al vendedor.

    La empresa además utiliza sistemas automatizados que revisan fotografías y descripciones para detectar posibles falsificaciones, proceso que luego es complementado por una revisión humana.

    “No aceptamos réplicas”, enfatiza López. “Y si se nos llegara a pasar algo y al comprador le llega una prenda falsa, puede enviar pruebas y nosotros le devolvemos la plata”.

    La misma política aplica cuando el producto recibido no coincide con la descripción original o presenta daños no informados.

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