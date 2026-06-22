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    Con Messi apostando a nuevos récords: Argentina se enfrenta a Austria en el Mundial 2026

    El atacante argentino tiene la chance de batir sus registros en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Li Ming

    La selección de Argentina quiere dar un nuevo paso hacia los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. Tras conseguir imponerse en su debut por 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, ahora las miradas están puestas en Austria.

    En este duelo, la Pulga tiene la posibilidad de ampliar sus marcas. Con los tres tantos anotados en el estreno de la Albiceleste, Leo llegó a 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca histórica del alemán Miroslav Klose.

    De esta manera, en caso de volver a convertir, el astro argentino alcanzaría los 17 goles, quedando como el máximo goleador de la historia de la máxima competencia de fútbol de selecciones.

    Pero no es el único récord que puede obtener Messi. Ante Argelia Messi también consiguió 16 victorias en Mundiales, la misma cifra que Klose durante su carrera con los germanos.

    Así, un triunfo lo dejará como el futbolistas más ganador en Copas del Mundo, consolidando aún más su legado en el balompié.

    Otro hito que está al alcance de Messi es el de los goles desde fuera del área. Hasta ahora lleva cinco en esta condición, igualando al brasileño Rivelino. Según los registros históricos de la FIFA, ningún otro jugador convirtió más goles desde fuera del área en la historia del torneo.

    Messi acumula elogios

    En la previa del compromiso contra Austria, Lionel Messi también ha recibido palabras positivas tanto de sus compañeros como de sus rivales. Del lado de la Albiceleste, Alexis Mac Allister comentó en la conferencia previa al duelo que “disfruto mucho con Leo, no va a haber otro igual a él. Es muy distinto verlo al lado de él, las cosas que hace no son normales. Desde mi lado, simplemente aprovecharlo, es muy importante para que ganemos, y desde otro lado la admiración”.

    Es muy difícil aprender de lo que hace, porque lo tienes en la cabeza pero nunca las puedes hacer de esa forma. Lo que aprendo de él son los valores y la humildad que tiene siendo quien es”, destacó.

    Desde la vereda del frente, el austriaco Konrad Laimer, comentó que “Argentina es la campeona del mundo y, por tanto, es la mejor selección. Y Messi es el mejor jugador que hay. Además, siempre es bonito enfrentarse a jugadores de su calibre y medirse a ellos, porque eso nos permite saber en qué punto nos encontramos”, indicó en el sitio oficial de la FIFA.

    El partido entre Argentina y Austria, por la segunda fecha de la fase de grupos, está fijado para este lunes 22 de junio a partir de las 13.00 horas de Chile en el estadio AT&T de Dallas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Lionel MessiArgentinaAustria

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