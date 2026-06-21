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    El mensaje de Pipo Gorosito a Fernando Gago tras sufrir el infarto que preocupó a la U

    El ídolo de la UC publicó una dedicatoria el entrenador de Universidad de Chile a través de su cuenta de X.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Pipo Gorosito envió un mensaje de aliento a Fernando Gago tras sufrir un infarto en la U.

    Fernando Gago preocupó a todos en Universidad de Chile tras sufrir una compleja situación de salud. Luego del triunfo por 2-0 a O’Higgins, que cerró la primera rueda de la Liga de Primera, el entrenador de los azules tuvo que dirigirse a un centro asistencial del sector oriente de la capital para ser sometido a una operación de urgencia. ¿El diagnóstico? Un infarto agudo al miocardio.

    Desde el club laico dieron a conocer los detalles del procedimiento a través de un parte médico. “Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stent, lo que le permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”, dice el texto.

    En esa línea, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, reveló la conversación que mantuvo con el adiestrador una vez finalizó la intervención quirúrgica. “Lo vi bien, con buen ánimo y preocupado del partido del domingo. Saber que dirigió el partido sintiéndose mal, me vuelve a emocionar. El compromiso que tiene con el club y con el plantel nos confirma que debemos creer en este proyecto y esperar que pronto pueda estar de regreso. Me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos. Ahora quiere volver a entrenar y le transmití que lo primero es la salud y que se cuide", señaló.

    Fernando Gago desató la preocupación en la U tras sufrir un infarto. Foto: Photosport

    Al conocer que se encontraba en buen estado de salud, los mensajes de aliento comenzaron a llegar principalmente desde el otro lado de la cordillera. Si la prensa argentina abordó la situación con mucha preocupación, Pipo Gorosito no se quedó atrás y sorprendió al enviar una dedicatoria. “Fernando Gago que tengas una pronta recuperación, un fuerte abrazo”, publicó el ídolo de la UC en su cuenta oficial de X.

    El otrora emblema de los cruzados, que aún se encuentra sin club tras su despido del banquillo de Alianza Lima, coincidió en 2025 con Gago en el recordado duelo entre el conjunto peruano y Boca Juniors, que desencadenó en la histórica eliminación del cuadro xeneize en la fase previa de la Copa Libertadores.

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