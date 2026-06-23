A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes la Universidad Católica tiene su siguiente desafío, donde visita a Everton en el marco de la Copa Chile.

Los equipos pertenecen al Grupo B de la competencia y este compromiso es válido para la Fecha 1.

Cuándo juega Everton vs. UC

El partido de Everton contra la Universidad Católica es este martes 23 de junio a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Dónde ver a Everton vs. UC

El partido de Everton contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.