A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming
Los Cruzados visitan el Estadio Sausalito durante este martes por la Copa Chile.
Este martes la Universidad Católica tiene su siguiente desafío, donde visita a Everton en el marco de la Copa Chile.
Los equipos pertenecen al Grupo B de la competencia y este compromiso es válido para la Fecha 1.
Cuándo juega Everton vs. UC
El partido de Everton contra la Universidad Católica es este martes 23 de junio a las 20:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Dónde ver a Everton vs. UC
El partido de Everton contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.
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