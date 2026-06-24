Gobierno anuncia mayor presencial policial tras homicidio de niño en San Bernardo

La nueva subsecretaria de Seguridad, Pilar Giannini, sostuvo su primera reunión esta tarde con el ministro Martín Arrau.

Luego del macabro robo con homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo, junto con anunciar una querella, el gobierno también dio a conocer cuatro medidas para tener mayor presencia policial.

La encargada de hacer el anuncio fue la subsecretaria de Seguridad Pública Pilar Giannini. Lo primero que informó la subsecretaria es que se hará un refuerzo de la presencia policial en terreno. Para eso se impulsará la reasignación de personal policial actualmente destinado a funciones administrativas, con el objetivo de incrementar la presencia operativa en las calles.

Estos funcionarios serán destinados a labores de patrullaje en los puntos críticos por comisión de delitos y en las franjas horarias más complejas.

Giannini también explicó que se destinarán equipos del GOPE, Control de Orden Público (COP) y unidades especializadas para reforzar la presencia en terreno, mediante el apoyo a procedimientos por delitos violentos adoptados por unidades territoriales.

El plan también incluye la implementación de servicios de fiscalización y control de tránsito en sectores georreferenciados como prioritarios por su concentración de delitos.

Finalmente el gobierno dijo que realizarán vigilancia aérea y apoyo tecnológico. En coordinación con la Prefectura Aeropolicial, se desarrollarán patrullajes aéreos focalizados en zonas de alta incidencia delictual.