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    Gremios eléctricos valoran proyecto del gobierno que busca ordenar las tarifas eléctricas: “Responde a una urgencia”

    Los gremios representantes de la generación, transmisión y distribución, dieron su venia al proyecto eléctrico del gobierno. Dicen que era una iniciativa esperada por la industria y que abre la puerta a discutir "una agenda más estructural". Eso sí, desde las distribuidoras prevén que “el proyecto tiene aspectos que deben ser perfeccionados".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    18.02.2015 - ELECTRICIDAD - ENERGIA ELECTRICA - TARIFAS ELECTRICAS - ALZAS - PRECIOS - PRODUCCION FOTOGRAFICA - BOLETA - RECIBO - CUENTA - DINERO - ECONOMIA - SANTIAGO - PUBLICADA 18 de febrera del 2015/SANTIAGO Efectos dismiles -al alza o a la baja- se reflejarán en las cuentas de la luz de éste y los proximos meses para casi seis millones de hogares y empresas de todo el pas, los ajustes se realizarán debido a que la administracion de Sebastián Piera no dicto los decretos correspondientes, por lo que no se realizaron ajustes a la baja por menores tarifas de subtransimision y tampoco al alza por la incorporacion de contratos más elevados. Esta medida afectará a clientes regulados, quienes podrán recibir devolucion de dinero de su empresa eléctrica o sufrir importantes alzas en sus cuentas, dependiendo la ciudad y empresa que corresponda. FOTO ALVARO COFRE/AGENCIAUNO Tematica de alza y baja en la Cuenta de luz - Santiago - Metropolitana - Chile - Alvaro Cofre

    El gobierno ingresó el lunes un proyecto eléctrico para ordenar las tarifas eléctricas, el que contaba con alta expectación del sector de la energía.

    La ministra de Energía, Ximena Rincón, apuesta que la iniciativa sea aprobada como máximo en julio. El proyecto aborda la deuda con las distribuidoras eléctricas, ajusta el proceso de fijación de la transmisión y plantea que los contratos eléctricos puedan abrirse voluntariamente.

    Los gremios representantes de los componentes de la generación, transmisión y distribución valoraron el proyecto, especialmente la intención de entrar en el territorio de las tarifas eléctricas y hacerse cargos de situaciones pendientes del sector.

    El director ejecutivo de Generadoras, Camilo Charme, aseguró que “el proyecto de ley responde a una urgencia: ordenar y normalizar las cuentas pendientes en los segmentos de distribución y transmisión”.

    Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile.

    Charme afirmó que cuando este proceso esté encaminado, “se abre la oportunidad de avanzar hacia una agenda más estructural, orientada a fortalecer la competitividad del sistema eléctrico en el largo plazo. Ello supone revisar los componentes de la tarifa eléctrica, profundizar los mercados, tanto de servicios complementarios como del inicio de las accione,s a establecer un mercado de ofertas en el segmento de generación y actualizar la institucionalidad que requiere un sistema cada vez más sofisticado”.

    Transmisoras y distribuidoras

    En tanto, el director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, representante de las transmisoras de energía más relevantes del país, sostuvo que “es una iniciativa muy esperada por la industria. Valoramos que se avance en solucionar una serie de temas tarifarios que se arrastran desde hace varios años en el sector”.

    Tapia señaló que “lo importante es que finalmente se regularicen las situaciones pendientes, evitando impactos abruptos para los clientes y entregando certeza a los inversionistas. Ahora corresponde revisar el proyecto en detalle y seguir con atención su tramitación”.

    Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras. Foto: Juan Farias /La Tercera Foto: Juan Farias

    A su turno, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, el gremio que reúne a las principales compañías distribuidoras del país, valoró “que el gobierno haya presentado un proyecto que busca abordar un problema real para las familias y también dar una salida a procesos tarifarios que llevan años acumulando retrasos”.

    Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG Fuente: Linkedin

    Meriches sostuvo que “en términos generales, vemos elementos positivos, particularmente en la materia de normalización de la deuda, de fortalecimiento de las inversiones en calidad de servicio y de mecanismos que permitan reducir el costo de energía para los usuarios”.

    Si aplauden el proyecto, el gremio de las distribuidoras formuló algunas observaciones. “El proyecto tiene aspectos que deben ser perfeccionados para la adecuada recuperación de los ingresos e intereses que la ley vigente reconoce a las empresas distribuidoras. Como industria, estamos disponibles para colaborar constructivamente en esta discusión”, cerró Meriches.

    Más sobre:GeneradorasCamilo CharmeAsociación de Transmisoras de ChileJavier TapiaEmpresas EléctricasJuan MerichesProyecto eléctrico del gobierno

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