La emotiva promesa de la Jaula Bahamondes tras perder en la UFC

La Jaula Bahamondes no pudo ante Rafael Fiziev. Foto: @ufcespanol.

El mejor artista marcial en la historia de Chile no pudo en Azerbaiyán. Ignacio Bahamondes cayó ante el local Rafael Fiziev (11) en la pelea co-estelar de UFC Bakú. La Jaula perdió en un resultado unánime y se quedó a las puertas de volver a meterse dentro del top 15 de la categoría del peso ligero en la Ultimate Fighting Championship.

Nacho llegó a la capital azerí para enfrentar al nacido en Kazajistán, que representa al país caucásico por las raíces de su padre. Pese al gran desempeño del chileno, este no pudo imponerse en el Baku Crystal Hall, repleto por miles de espectadores que alentaron por el ídolo local.

Bahamondes llegó a la pelea con seis triunfos en sus últimas siete peleas y un registro de 17-5 (ahora 18-6). Al frente, eso sí, tenía un rival duro, uno de los máximos exponentes de la categoría, que no quería decepcionar en el primer evento de la UFC desarrollado en Azerbaiyán.

Una vez conocido el resultado, la Jaula Bahamondes no ocultó su frustración. Sin embargo, lanzó una emotiva promesa de cara a los desafíos que se avecinan.

La pelea fue pareja. De hecho, La Jaula logró sacar ventaja en el primer round, desplegando una mayor cantidad de golpes. Eso sí, Fiziev avisó con algunos impactos de poder y combinaciones cortas. El local también se adueñó del centro del ring para cuidar la distancia.

En el segundo, el azerí comenzó a imponer su superioridad a través de su experiencia. Pese a no ser un luchar destacado en el grappling, consiguió dos derribos. Además, mantuvo la distancia con aún más cuidado ante un rival con una altura y alcance notoriamente superior (18 y 11 centímetros, respectivamente). El nacional intentó una sumisión, pero no logró cerrar la llave.

Finalmente, en el tercer asalto, Fiziev terminó de sacar una diferencia que le entregó la victoria en una resolución unánime. Logró conectar una serie de golpes y mantuvo una destacada defensa al evitar la mayoría de los ataques provenientes del chileno. También logró un tercer derribo y terminó en una posición superior.

Con el cierre de los tres rounds y de la pelea, el resultado pasó a la decisión de los jueces, quienes se decantaron por el local ante la algarabía de los miles de espectadores que repletaron el Baku Crystal Hall.

“Esta noche (sábado) no se pudo. No pude encontrar mi ritmo, no pude encontrar mi pelea. Pero, voy a volver más fuerte.Cada vez, como chileno nos caemos y nos volvemos a parar más fuertes“, prometió el luchador chileno.

“Este es el comienzo, no me voy a rendir. Nada me detiene. Gracias por darme la oportunidad de representar mi país frente a todo el mundo“, cerró el peleador chileno de los pesos ligeros en la UFC.

La palabra del ganador

Rafael Fiziev dio a conocer sus impresiones sobre el combate. “Fue una buena pelea. No puedo perder en casa, no puedo perder con toda esta gente. Somos ganadores los azerbaiyanos”, comenzó señalando, recibiendo la ovación de los presentes.

“Azerbaiyán se merece estar feliz. Se merece una sonrisa... gritar de felicidad. Este público merece eso y estoy muy contento”, complementó.