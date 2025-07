Director de Udinese advierte la tajante decisión sobre el futuro de Alexis Sánchez en el club

Se acabó la paciencia en Udinese. La deliberada demora de Alexis Sánchez para integrarse a la pretemporada del club ha despertado una serie de críticas. El jugador debía integrarse el 3 de julio a los trabajos, pero aún no aparece.

Si bien tiene contrato hasta junio de 2026, el futuro del tocopillano está cada vez más lejos de la escuadra friulana. En medio de las especulaciones, el técnico Kosta Runjaic ha querido comentar cuál es la situación del atacante.

Es sabido que la relación entre ambos está completamente rota. Los constantes mensajes del futbolista a través de las redes sociales, en los que pide más espacio en el equipo, terminaron por agotar la comprensión del DT. Situación que quedó de manifiesto en las recientes declaraciones del germano, en las que le advirtió sobre la continuidad del Niño Maravilla en el club.

“La idea de traer a Sánchez al club la pasada la temporada fue brillante. Desafortunadamente, no funcionó por varias razones, empezando por su lesión. Tengo la responsabilidad del equipo y ya tomé una decisión técnica sobre él. No creo que vuelva a ser nuestro jugador, pero nunca digas nunca”, aseguró el adiestrador germano.

Asimismo, el adiestrador europeo agregó que “el impacto que tuvo en nosotros no fue suficiente. Uno no puede esperar para siempre a un jugador como él. No estoy en condiciones de ofrecerle eso. No es mi estilo”.

Mientras sus compañeros preparan la dura temporada que comienza el 18 de agosto, cuando la squadra biaconera se mida al Carrarese por la Copa Italia, el delantero juega al misterio, al mismo tiempo que negocia con otros clubes.

“Un abrazo grande a toda la afición y a todos los friulani. Siempre he estado disponible para el Udinese desde el primer día”, posteó el fin de semana el chileno, como reacción frente a las críticas de los medios italianos.

La visión dirigencial

Lo cierto es que Sánchez ha puesto a la dirigencia de Udinese en una encrucijada. Por un lado, está el cariño y la simpatía de los fanáticos del club. En el otro, la firme decisión del entrenador de no quererlo.

Ahora, la pelota está en la cancha de los directores y del dueño Gino Pozzo, quien tampoco ve con malos ojos desprenderse de un futbolista que le cuesta más de 3 millones de dólares por año.

“Nos reuniremos en estos días con Sánchez para aclarar la situación. Es necesario, por el bien de todos. Que se quede o no dependerá de las circunstancias que se presenten. Nadie aquí olvidará jamás lo que ha hecho por esta camiseta, y siempre será respetado. Como dije, nuestro objetivo es encontrar una solución que lo satisfaga a él, a nosotros y a la afición. Hay una relación especial entre él y los dueños”, advirtió el director general Franco Collavino.

El jueves, el director deportivo Gianluca Nani, uno de los principales responsables del regreso del chileno, aseguró que el tema sobre el futuro del tocopillano lo zanjará el dueño, en el corto plazo

“Tengo una relación extraordinaria con Alexis Sánchez, pero el asunto sobre su permanencia lo resolverá directamente Gino Pozzo. Nunca habrá problemas sobre eso, exista una enorme cordialidad con el chileno”, explicó el exdirector de Watford.

