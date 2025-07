La preocupante racha de la U jugando fuera de Santiago por la Liga de Primera

Hasta el minuto 86, Universidad de Chile estaba festejando una trabajada victoria sobre Ñublense en Chillán. Los azules se imponían 2-1, con tantos de su nuevo refuerzo Felipe Salomoni y un autogol de Pablo Calderón. Sin embargo, un grosero error del recién ingresado Gonzalo Montes derivó en el empate de Patricio Rubio y que los estudiantiles estiraran una larga mala racha.

Y es que a pesar de que la U ocupa el tercer lugar de la Liga de Primera, siendo el equipo más goleador y el único con cien por ciento de rendimiento como local, su desempeño fuera de casa cambia radicalmente. Ahí cosecha ocho puntos de 24 posible, acumulando dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Si esta estadística se acota a las salidas fuera de Santiago del Romántico Viajero, los números son lapidarios, pues las cuatro caídas que registra se produjeron fuera de la Región Metropolitana. La primera de ellas fue ante Cobresal (2-1), luego le siguieron otras frente a Everton (2-0), Deportes Limache (2-0) y Coquimbo Unido (1-0). Mientras que al empate del domingo en Chillán se suma un 1-1 en La Florida ante Audax Italiano.

Marcelo Díaz, en el duelo de la U ante Cobresal (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

En los restantes torneos, la U registra dos victorias fuera de la capital: una por Copa Chile (3-1 sobre Magallanes en Quillota) y otra por Copa Libertadores (2-1 ante Estudiantes en La Plata). En tanto, sus únicos triunfos como forastero en el Torneo Nacional se fueron ante Palestino (3-2) en La Cisterna y Unión Española (2-0) en Santa Laura.

La última vez que el elenco que dirige Gustavo Álvarez pudo celebrar fuera de Santiago fue en la penúltima fecha del campeonato pasado, cuando goleó 4-1 a Ñublense en el Nelson Oyarzún. Desde ese 3 de noviembre de 2024 han transcurrido casi nueve meses.

El factor cancha

El DT Gustavo Álvarez tiene una particular teoría para abordar esta diferencia tan notoria entre el rendimiento de local y el de visitante: “Hay un contraste muy grande entre local y visitante por el estado del campo, no hay cancha en Chile mejor que la del Nacional, donde el juego se hace más rápido y en la que estamos acostumbrados. Independientemente de la amargura, creo que el equipo hizo un buen partido".

“A mí parece que con la Unión Española, pese a jugar con uno menos gran parte del partido, y hoy, en canchas que no estaban del todo bien, el equipo hizo un buen partido. No es que nos cueste de visitante por un tema escénico, no pasa por ahí”, explicó el entrenador tras el empate del último domingo en Chillán.

Este lunes frente a Unión La Calera tendrá una nueva oportunidad de romper esta mala racha, en un campo de juego sintético como el del Nicolás Chahuán Nazar. Eso sí, por el actual torneo, el rendimiento de los estudiantiles en ese tipo de superficie tampoco es el óptimo, pues suma la mencionada derrota ante Limache y el empate 1-1 ante Audax.