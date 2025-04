La U y Alexis Sánchez inician conversaciones para concretar su ansiado retorno al fútbol chileno

Alexis Sánchez y Universidad de Chile inician las conversaciones para concretar el ansiado retorno del Niño Maravilla al fútbol chileno. Tras 17 años militando en Europa, el histórico delantero busca volver al equipo de sus amores para comenzar a cerrar una carrera que ha estado marcado por los éxitos deportivos.

Así al menos aseguran desde la concesionaria estudiantil a El Deportivo. Desde el club reconocen que entre ambas partes han sostenido diálogos y que el interés existe. Sin embargo, al mismo tiempo aclaran que el futbolista aún tiene contrato vigente con Udinese por una temporada más. Por lo mismo, Alexis debe rescindir para poder llegar como jugador libre a La Cisterna. “Nos interesa mucho Alexis. Le daría un plus muy importante al equipo, pero claramente debe arreglar su situación en Italia”, dice un director.

Lo cierto es que Alexis no lo está pasando bien en la escuadra que lo lanzó a la fama en el Viejo Continente. Por lo mismo, su salida no debiese ser compleja. El atacante de 36 años no pudo corresponder a toda esa expectativa que provocó su retorno a la pequeña ciudad del noreste de Italia y registra los peores números de su carrera. Las constantes lesiones del tocopillano redundaron en un verdadero fracaso para un regreso más que esperado. En la actual temporada, Udinese ha disputado 32 partidos, de los cuales una treintena fueron por la Serie A italiana y dos por la Copa Italia. En esas presentaciones, el tocopillano vistió de corto solo en diez de esas ocasiones, sin haber marcado goles. Tampoco ha generado asistencias.

Para los medios italianos, incluso, su salida es inminente. “La familia Pozzo (dueña de Udinese) está considerando el contrato del futbolista chileno, quien gana 2 millones de euros. Los propietarios de la sociedad friulana tienen claro que Sánchez no es un jugador que se conforma con un lugar secundario en la plantilla. Tanto que, al menos en el mediano plazo, espera cumplir con su condición de figura, el principal aval de su regreso al noreste de Italia”, advierte el portal Mondo Udinese, dependiente de La Gazzetta dello Sport.

Frente a tal escenario, las próximas semanas serán clave para definir el futuro del atacante. De momento, en la U prefieren tomárselo con calma. En conferencia de prensa, Gustavo Álvarez reconoció que lo ilusiona el arribo del atacante. “No hay nada oficial. Son trascendidos que ignoro su origen. Pero ese nombre inspira en mí lo mismo que cuando salieron los nombres de Marcelo Díaz o Charles Aránguiz. Son jugadores de clase A, que a cualquier entrenador le gustaría tener en el plantel, pero es algo totalmente extraoficial”, afirmó el argentino.

“Cuando surgió el tema de Marcelo Díaz, hablé con él y me manifestó que era un sueño volver a la U. Con Charles fue algo parecido. Pero las dos situaciones fueron sobre algo concreto: la cercanía entre el jugador y el club y donde el entrenador manifiesta su deseo de contar con él”, detalló Álvarez.

Sin embargo, el DT deslizó que esta dispuesto a conversar con el goleador histórico de la Selección Chilena para que se integre a su proyecto de cara al segundo semestre. “Por ser un nombre de la relevancia que tiene él para el fútbol chileno, debo decir que me produce lo mismo que me pasó con Marcelo y Charles, con la diferencia que eso fue concreto y acá estamos hablando de un supuesto”, concluyó el estratega.

Se adelanta el duelo de la U

El fútbol chileno sigue sufriendo modificaciones en su programación. Ahora Carabineros y la Delegación Presidencial Metropolitana ordenaron adelantar el encuentro entre la U y Deportes La Serena, en el Estadio Nacional. Originalmente, el encuentro estaba pactado para las 20 horas de este jueves. Por disposición de la autoridad deberá jugarse a las 18 horas.

El motivo para exigir el cambio de horario responde a la seguridad. Todavía continúan las repercusiones de los hechos de violencia ocurridos el jueves pasado en el estadio Monumental, donde ocurrió la trágica muerte de dos fanáticos de Colo Colo. Eso llevó a la postergación del Superclásico y al cierre de Estadio Seguro. Es más, según pudo averiguar El Deportivo, existió la intención de reducir los elementos de animación de la parcialidad azul: solo se quería autorizar un bombo y un lienzo. Este último punto, sin embargo, no prosperó.

Durante la última semana se efectuaron tres reuniones para evaluar la factibilidad del duelo. En las primera dos, no hubo exigencias en cuanto a eventuales modificaciones. Sin embargo, durante este martes por la noche se informó que el partido deberá ser adelantado.

En Universidad de Chile existe molestia por la situación. Aseguran que han cumplido con todas las exigencias y que no hay motivos reales para cambiar el horario. En esta ocasión, la U iba a disponer de 470 guardias, 30 menos de los que contaban para el suspendido encuentro ante el Cacique. Nuevamente acusan ser perjudicados con la programación.

Tras la confirmación de la modificación, el cuadro estudiantil informó que le devolverán el dinero de su boleto a los fanáticos que no puedan asistir a las 18 horas. Minutos antes habían dado a conocer que las galerías estaban agotadas de cara al cotejo.