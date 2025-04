¿Dardo a Johnny Herrera? Arturo Vidal se burla de las críticas a Colo Colo por la suspensión del Superclásico

Arturo Vidal vuelve a manifestarse en las redes sociales. Ahora lo hace para burlarse de quienes aseguran que Colo Colo no quiso jugar el Superclásico que estaba programado para el domingo, pero que fue postergado luego de los incidentes en Macul, del jueves pasado.

“Cuando nos dicen que no queríamos jugar. O que nos iban a ganar”, escribió en Instagram el volante, acompañando el texto con un video donde se ve a un actor riendo y algunos emojis aludiendo a un chiste.

(Foto: @kingarturo23oficial)

La tesis de que el Cacique veló por la suspensión del cotejo ha sido expuesta por Johnny Herrera. “Colo Colo no quiso jugar, tanto en la Supercopa como ahora. Es netamente la parte futbolística”, señaló el exguardameta.

“Lo más probable es que la U siga avanzando de fase y estos partidos retrasados la van a terminar perjudicando. La U ha jugado en todos los estadios del país y nunca ha puesto excusa por falta de estadio o algo. Y no sólo la U, sino también Católica y varios equipos más que no tienen estadio para jugar. Insisto: no puede ser que una barra reclama y la ANFP sea tan rápida ante la gestión de un club o ante una amenaza. Es insólito para nuestro fútbol”, complementó.

En el plantel de Universidad de Chile también acusan que son los afectados con las decisiones. “Obviamente creo que nos vimos perjudicados, primero porque el club hace un esfuerzo de entregar la seguridad para el espectáculo. Se arrendaron cosas, había más guardias. Se hizo el esfuerzo para que se desarrollara el Superclásico”, dijo Gabriel Castellón.

“Ojalá que la reprogramación no nos afecte. Tenemos un calendario bastante acotado por el tema de los torneos que estamos jugando y ojalá no nos veamos perjudicados como institución”, explicó el arquero.