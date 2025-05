Prensa italiana arremete contra el DT de Udinese por su trato hacia Alexis Sánchez

Alexis Sánchez no sumó minutos en la caída del Udinese ante Monza. Una situación que hace ruido en Italia, debido a que Kosta Runjaic no considera al Niño Maravilla, ni siquiera cuando su equipo está en desventaja. “No quiero comentar sobre la decisión de dejar a Sánchez en el banquillo durante todo el partido”, dijo el entrenador. Hace algunas semanas, el formado en Cobreloa había utilizado sus redes sociales para pedirle minutos al DT.

La situación también ha sido abordada por Gianluca Nani, director deportivo del elenco friulano. “Queremos y respetamos a Sánchez por lo que representa para el Údine y por el jugador que sigue siendo; ha tenido mala suerte este año con las lesiones”, dijo el funcionario. “No creo que haya nada personal entre el técnico y Sánchez. El entrenador tiene plena autoridad para hacer sus evaluaciones técnicas y de eso se trata”, complementó.

Ahora la prensa local se cuadra con el chileno y critican las pocas oportunidades que le da el técnico alemán. “Runjaic, te equivocas con Sánchez: así no se gestionan a los campeones”, titularon en el medio Tutto Udinese.

Alexis Sánchez ha tenido escaso protagonismo en la temporada.

“Excluir a Sánchez de cualquier rotación, sin un motivo claro, incluso cuando el Udinese ya está a salvo y sin sus dos principales atacantes (Thauvin y Lucca), va mucho más allá de una mera evaluación técnica. Es una cuestión de respeto”, señalan.

“Para un jugador que se entrena todos los días con profesionalidad, que quería fuertemente volver al Friuli, que tiene un vínculo auténtico con el club y la camiseta, que aceptó un salario inferior al que podría recibir en otro lugar para cerrar un círculo afectivo con el Udinese. Y hasta la fecha, a falta de dos jornadas para el final del campeonato, sólo ha disputado 349 minutos”, complementan.

El mismo medio dio a conocer que la fanaticada exigía el ingreso de Sánchez. “Gestos que capturaban un sentimiento generalizado, el de una multitud que no comprende -y no acepta- esta exclusión sistemática. La forma en que Runjaic manejó al chileno, no solo pareció cuestionable sino incluso irrespetuosa”, enfatizan.