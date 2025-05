Colo Colo está convulsionado. La caída frente a Deportes Limache enrareció considerablemente un ánimo que ya venía alterado. Los albos se despidieron de la Copa Chile ante un rival considerablemente menor en términos económicos y de jerarquía, más allá de que la presentación de la escuadra de Víctor Rivero sea destacable en toda su dimensión.

Los hinchas del Cacique están furiosos. Lo han manifestado a través de todas las plataformas posibles. Después del revés ante los tomateros, las redes sociales explotaron en reproches contra los jugadores. Un grupo de fanáticos fue más allá: ‘apretó’ al técnico Jorge Almirón y le exigió cambios radicales en el equipo. Este domingo, hubo un encuentro secreto entre el plantel y el cuerpo técnico junto a 10 representantes de la Garra Blanca.

La reacción de Aníbal Mosa al apriete de los hinchas de Colo Colo a Almirón

La escena de los fanáticos pidiéndole explicaciones al técnico se hizo pública rápidamente. Uno de ellos le dijo: “Nosotros venimos con la cara destapada, somos socios del club al día”. Otro de los fanáticos le dio una recomendación. “No permita que los jugadores hagan lo que quieren”, le planteó. Un tercero lanzó duros reproches, aunque excluyó al estratega de los culpables. ”Hoy Limache nos humilló. Nos humillaron como club, como personas. David Arellano hizo un club grande. Usted es un grande, pero qué quiere que hagamos, nos sacamos la chucha por este club“, sentenció.

Aníbal Mosa. (Foto: Photosport). MARCO VASQUEZ/PHOTOSPORT

A quien no le gustó la actitud de los fanáticos fue a Anibal Mosa. En el aeropuerto de Pudahuel, antes de abordar el vuelo que llevaría a los albos a Buenos Aires, el timonel albo rechazó la actitud. “Eso no debería ocurrir. Esas situaciones extra futbolísticas no le hacen bien (al club). Hoy estamos concentrados en ir a buscar esos puntos contra Racing en un partido muy importante. Ese es el foco, esa es la concentración”, declaró a los medios de comunicación presentes en la terminal aérea.

Almirón había acogido las quejas. Eso sí, fue enfático en el sentido de que no renunciará. “Ya tengo mucho tiempo en esto y me duele, pero no soy de huir. Yo no voy a tomar la decisión así, al contrario, jamás dejaría sola a mi gente. No depende de mí eso”, expuso.