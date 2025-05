Líos de camarín: los movimientos de Jorge Almirón que tienen a Colo Colo sumido en la peor crisis de los últimos años

“Nosotros queremos mantener este proceso con Jorge y es por eso que llegamos a un acuerdo para que extienda su contrato hasta 2026 y de esa manera le demos estabilidad al proyecto deportivo, que es el corazón de Colo Colo porque cuando el primer equipo, cuando no sólo los juveniles, el entrenador, el camarín esta bien, eso se traduce en buenos resultados en la cancha”, decía un radiante Aníbal Mosa el 1 de febrero pasado.

La decisión de prolongar el vínculo era un deseo transversal en la mesa de Blanco y Negro, ya que meses antes Alfredo Stöhwing también había manifestado esta idea. El aval de haber ganado el Torneo Nacional, remontándole 10 puntos a Universidad de Chile, y los cuartos de final de la Copa Libertadores respaldaron la decisión.

US$ 2 millones más bonos por todo 2025 y 2026 fue el acuerdo que terminaron cerrando con el DT. Sin embargo, precisamente a partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar al interior del plantel del Cacique, que ya venía con bastante ruido desde la pretemporada.

Uno de las primeras modificaciones se debió a la partida a México del ayudante técnico Maximiliano Velázquez. El argentino era la mano derecha del DT y tenía una relación muy cercana con el plantel. Para muchos era “el cable a tierra” del entrenador. El sustituto fue Pablo Richetti, otro viejo conocido de Almirón. No obstante, su llegada con los jugadores no fue la misma.

Cuentan en el Monumental que el exseleccionado juvenil transandino -jugó en el histórico triunfo que clasificó a la Roja a Sídney 2000- no se acopló al grupo y ejemplifican una situación que molestó a los jugadores: “Cuando Almirón viajó al sorteo de la Copa Libertadores, el grupo quedó a cargo de Richetti, y en un entrenamiento retó a algunos jugadores, lo que causó de inmediato una distancia con los futbolistas”.

Otro golpe duro fue la salida del psicólogo deportivo Abdon Gallardo, que era un elemento importante para la estabilidad del plantel. No obstante, el DT decidió prescindir de sus servicios, algo que también cayó mal en el grupo. De todos modos, varios de sus pacientes del primer equipo continúan trabajando con él de forma particular.

Con el paso de las semanas, la relación entre el técnico y los jugadores se ha seguido enfriando. Poca comunicación con el plantel. “Habla muy poco con ellos”, señalan en Macul, donde además reconocen que se le ha visto “muy nublado” en cuanto a sus decisiones y a la forma en que está comandando al plantel.

Tampoco han pasado desapercibidos los mensajes públicos de algunos jugadores. Arturo Vidal afirmó en la víspera del partido contra Fortaleza que “ojalá el profe elija a los mejores para el martes”.

Pero más sorprendente fue la declaración del capitán Esteban Pavez, quien no se guardó nada. “Ellos (la dirigencia) son los que traen a los jugadores y los técnicos. Ellos son los que tienen que tomar decisiones, yo ahí en eso no me meto mucho, pero obviamente que hay que tomar una decisión a lo mejor dentro de la cancha y obviamente es un momento difícil”.

Por otra parte, el caso de los arqueros se ha transformado en una dificultad para Colo Colo este año. El bajo nivel de Brayan Cortés, quien debió regresar al club tras no tener ofertas en el extranjero, ha sido un tema de discusión. Para colmo, el portero descuidó su forma física, lo que lo llevó a ser marginado en un par de ocasiones. Pero para Almirón sigue siendo el titular, lo que también provoca ruido en Fernando de Paul, quien cuenta con mejores números que el iquiqueño.

El cuerpo técnico de Jorge Almirón durante el partido ante Limache. Photosport

Futuro en entredicho

Los altos ingresos que percibe Jorge Almirón son una completa traba para la dirigencia de Colo Colo, pues despedirlo significaría pagarle más de US$ 3 millones. El DT ya manifestó que no renunciará. "Ya tengo mucho tiempo en esto y me duele, pero no soy de huir. Yo no voy a tomar la decisión así, al contrario, jamás dejaría sola a mi gente. No depende de mí eso”, dijo tras el bochorno vivido en Limache.

En la dirigencia tampoco hay claridad sobre el destino del DT. De hecho, esto quedó en evidencia con las declaraciones del vicepresidente Eduardo Loyola y las del presidente Aníbal Mosa. “Es muy triste lo que está pasando. La hinchada que tenga paciencia. Vamos a tener que conversar a ver qué decisiones tomamos”, señaló el primero. Mientras que el segundo, le bajó el perfil a la situación: “No lo sé. No creo. Nosotros hicimos un equipo para competir, no se nos están dando las cosas pero creo que es un tema que van a sacar adelante”.

El domingo, luego del entrenamiento en el Monumental, un grupo de barristas se acercó a conversar con los jugadores y el cuerpo técnico, haciéndoles ver sus cuestionamientos hacia la labor que están realizando. La noche anterior, Almirón había sido duramente increpado en su auto por otro grupo de fanáticos, que además desplegó lienzos en el frontis del recinto de Macul.

El crédito de Almirón comienza a agotarse y este miércoles frente a Racing en Avellaneda tendrá una nueva prueba para ver si Colo Colo despega o si un nuevo fracaso profundiza la crisis.

