En vivo: Colo Colo recibe a la U en un nuevo Superclásico en el estadio Monumental
El reducto de Pedrero recibe este domingo la versión 198 del partido mayor del fútbol nacional. Los albos quieren volver a celebrar en un Superclásico, mientras que la U regresa a las canchas tras los incidentes en Avellaneda.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-0 Universidad de Chile
¿Agua bendita en la cancha?
Según reporta TNT Sports, un miembro del cuerpo técnico de Universidad de Chile esparció agua bendita sobre la cancha.
La U vuelve al fútbol tras el bochorno
La visita a Macul será el primer partido de la U desde los lamentables y gravísimos acontecimientos ocurridos ante Independiente, por la Copa Sudamericana
El objetivo de Colo Colo: salvar el año
El atribulado cuadro albo, cuyo centenario ha sido para el olvido (dentro y fuera del campo), tiene como único objetivo en lo que resta del año clasificar a una copa.
Colo Colo lleva tres años sin derrotar a la U
El Cacique, que definió a Fernando Ortiz como su nuevo DT, ha perdido todos los clásicos del año y lleva tres años sin vencer al archirrival.
No es un partido más
Buenas tardes. Bienvenidos a la cobertura del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile
