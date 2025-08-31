Gustavo Álvarez no reniega el título tras la derrota de la U: “Estamos lejos, pero vamos a pelear”

Universidad de Chile sufrió una dolorosa derrota ante Colo Colo en el Superclásico. Los azules se alejan del líder Coquimbo Unido y de la pelea por el título, además de volver a perder un partido ante su archirrival luego de tres años invictos.

Colo Colo fue el amplio protagonista partido, en un trámite que estuvo marcado por la irresponsable expulsión de Franco Calderón. El zaguero dejó a los azules con un futbolista menos a los 31’, algo que fue lamentado por Gustavo Álvarez. Pese a algunas ocasiones en el cierre del primer tiempo, el segundo parcial fue todo para el elenco de Macul.

En ese sentido, el técnico de la U se mostró conforme con el rendimiento de su escuadra previo a la tarjeta roja. “Me parece que el partido comenzó bien, con ocasiones de gol. Después llega la expulsión y no tuvimos el dominio que teníamos antes, pero bien”, comenzó señalando tras el cotejo, en la transmisión de TNT Sports.

“El segundo tiempo empezamos a sufrir un poco en la banda izquierda nuestra. Creo que la compensamos con el ingreso de (Matías) Sepúlveda”, continuó el DT de 52 años.

Álvarez se refirió a las numerosas oportunidades que se generó el Cacique, sobre todo en el complemento, aunque también lamentó la clara ocasión desperdiciada por Rodrigo Contreras: “Colo Colo tiene 15 minutos en los que genera cuatro situaciones de gol. Viene el gol y a partir de ahí, con uno menos, lo fuimos a buscar. Tuvimos una situación con el arco solo, que lo podíamos haber empatado”, complementó.

Se alejan del líder

Con un partido pendiente contra Everton, los azules se estancaron en la tercera posición de la Liga de Primera, con 38 unidades, 15 por debajo del elenco pirata. Sin embargo, Álvarez aseguró que lucharán hasta el final, mientras existan opciones matemáticas: “Estamos lejos, pero mientras hayan posibilidades numéricas, nosotros vamos a pelear”, indicó.

“Hubo 15 minutos donde ellos pegaron tiros en el palo, después viene el gol, pero nosotros tuvimos una con el arco solo. Lo podríamos haber empatado”, añadió, reiterando su lamento por el fallo del Tucu.

El entrenador transandino insistió en destacar el desempeño de sus pupilos previo a la expulsión de Calderón: “Estuvimos en partido siempre. Me parece que mientras estuvimos 11 contra 11 lo hicimos muy bien“, aseveró.

Finalmente, siguió en su línea, pero tampoco manifestó que la U mereciera un resultado positivo. Si estábamos ganando 1-0, era justo. Pero bueno, es imposible hablar de supuesta justicia, terminamos perdiendo”, sentenció Álvarez.